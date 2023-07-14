Для кожи, волос и общего здоровья: добавьте в свой ежедневный рацион популярную специю

Эта популярная мощная специя может стать вашим ответом на проблемы с пищеварением, боли в мышцах и т.д.

Черный перец – источник многих полезных веществ. По-научному его называют Piper nigrum и он цветущая лиана, которую выращивают ради плодов. Затем фрукты сушат и используют для приправы в восточной и западной кухнях. К примеру, в индийской кулинарии черный перец горошком используется еще с 2000 года до нашей эры.

Что лечит черный перец горошком: почему его нужно принимать

Всего лишь 28 г черного перца содержит большое количество магния, витамина К, клетчатки и железа. Также в нем есть особое эфирное масло пиперин, которое используется в ароматерапии и помогает уменьшить боли в мышцах, воспалительный артрит и улучшает пищеварение. Имеет черный перец и антиоксидантные, актибактериальные, жаропонижающие и иммуностимулирующие свойства. Недавно были проведены исследования, показавшие, что эта специя помогает людям бросить курить.

Вот какие семнадцать преимуществ для здоровья вы получите, если будете добавлять черный перец горошком для своих блюд каждый день:

Улучшает пищеварительную систему благодаря тому, что черный перец стимулирует ферменты и пищеварительные соки, он способствует лучшему пищеварению. Особенно это важно при потреблении пищи, чтобы повысить способность организма расщеплять и переваривать продукты. Черный перец также помогает уменьшить газы, облегчить метеоризм. Предотвращает рак — пиперин, содержащийся в перце, имеет защитное действие против многих форм рака, а еще он улучшает всасывание других питательных веществ (куркумин, селен, витамины группы В, бета-каротин), которые важны для профилактики онкозаболеваний. Снижает АД — как показывают исследования, пиперин способен снижать АД у животных, следовательно, ученые считают, что подобные действия можно ожидать также у людей. Интересно, что это эфирное масло повышает биодоступность куркумина, который также помогает в борьбе с высоким давлением. Способствует потере веса – то самое соединение, которое заставляет вас чихать, когда вы вдохнете черный перец, также борется с образованием жировых клеток. Свойство черного перца ингибировать образование жировых клеток запускает цепную реакцию, которая может контролировать образование жира на других биологических уровнях. Облегчает простуду и кашель – известно, что черный перец стимулирует кровообращение и отток слизи. А если совместить его с медом, эффект еще больше усилится. Для этого нужно смешать 2 столовых ложки меда с 1 чайной ложкой черного перца, залить кипятком, настаивать 15 минут, процедить и пить. Перецпомогает облегчить и симптомы астмы. Борется с инфекциями — благодаря антибактериальным свойствам черного перца эта специя может предотвратить инфекцию и распространение болезней. Одно исследование выявило в продукте ларвицидные эффекты (они направлены на опасные насекомые в личиночной стадии развития). Обладает антиоксидантными преимуществами — благодаря этому специя борется с болезнетворными свободными радикалами и укрепляет иммунитет. В одном из индийских исследований крысы с индуцированным окислительным стрессом при введении черного перца показали значительное улучшение состояния. Улучшает здоровье полости рта – некоторые массажные смеси содержат черный перец. Они облегчают зубную боль и борются с другими инфекциями полости рта (благодаря антибактериальным свойствам пиперина). Также черный перец обладает противовоспалительными свойствами и помогает бороться с воспалением десен. Для облегчения боли в зубах можно смешать в равной пропорции соль и перец, затем натереть смесью десна. Улучшает здоровье мозга – пиперин угнетает один фермент, который расщепляет серотонин (успокаивающий нейромедиатор). Также этот фермент ухудшает работу другого гормона – мелатонина – регулирующего цикл сна и бодрствования. Помогает пиперин при болезни Паркинсона, ведь угнетает фермент, нарушающий выработку дофамина (гормон хорошего настроения). А еще черный перец может замедлить старение мозга, предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Он также усиливает нервную активность в мозге, облегчает судороги. Улучшает фертильность у мужчин – известно, что эта специя повышает уровень тестостерона, потому что богат цинком и магнием. Также он помогает увеличить количество и концентрацию сперматозоидов. Помогает бросить курить – согласно исследованиям, вдыхание паров черного перца помогает уменьшить симптомы отказа от курения. Также значительно уменьшается тяга к сигаретам. Помогает в лечении диабета – в черном перце есть полезные антиоксиданты, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови. Также они регулируют гипергликемию, помогая в лечении сахарного диабета. Исследования 2013 доказали, что масло черного перца угнетает два фермента, которые расщепляют крахмал до глюкозы, ухудшая тем самым симптомы диабета. Сражается с морщинами — антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые вызывают признаки старения и вредят коже. Просто добавьте черный перец в свой рацион и вы увидите, что состояние кожи значительно улучшилось. Отшелушивает кожу – использовать черный перец можно также для обновления кожи. Для этого его нужно измельчить и сделать из него скраб (1/2 чайной ложки молотого черного перца, 1 чайная ложка йогурта). Нанесите смесь на лицо, а через 20 минут умойтесь. Лечит витилиго – когда кожа теряет естественную пигментацию, она становится белой. Большинство способов лечения витилиго включают использование химических средств. Но сейчас многие пациенты обращаются к черному перцу. Благодаря пиперину это естественная и неопасная альтернатива. Помогает лечить перхоть – добавьте одну чайную ложку черного перца к чашке домашнего сыра, нанесите на кожу головы и смойте за полчаса. Шампунь не использовать. Восстанавливает волосы – если смешать в тарелке 1 чайную ложку лимонного сока и 1 чайную ложку перца, а затем нанести на волосы и смыть через 15 минут, то пряди станут блестящими и мягкими. А если смешать 1 чайную ложку перца и 1 чайную ложку меда, затем нанести на волосы, то можно успешно лечить выпадение.

Как правильно использовать черный перец в кулинарии

Чтобы получить все положительные результаты от употребления этой приправы, нужно увеличить количество ее использования на кухне. Это улучшит вкус блюд и будет полезным для здоровья. Сначала добавьте обычное количество соли и перца, а затем еще раз поперчите.

Поскольку вы добавите больше перца в пищу, это может сначала вызвать приступы кашля. Поэтому лучше выбирать грубо молотый сорт. Также можно добавить горошек черного перца во время приготовления некоторых блюд.

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