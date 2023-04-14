Для тех, кто круглосуточно перед экраном: 5 способов борьбы с цифровым стрессом

Мир становится все более зависимым от технологий, цифровых платформ и Интернета. Эта растущая зависимость от технологий привела к концепции, известной как «цифровой стресс».

Нет сомнения, что технологии улучшили многие аспекты нашей жизни. Только нажатием на кнопку или перетаскиванием пальцем по экрану мы имеем безграничный доступ к информации, развлечениям, врачам, терапевтам и многому другому. Однако этот безграничный доступ на самом деле именно так – бесконечен. Есть вероятность, что вы уже попадали в некоторые «дыры» Интернета, которые не планировали посещать – от бесконечного пролистывания ленты в середине ночи до ощущения, что вы привязаны к своему телефону, чтобы не пропустить важное электронное письмо.

Все это может привести к цифровому стрессу — новому термину для не очень новой проблемы, с которой сталкиваются многие. "Цифровой стресс относится к ощущениям стресса, тревоги и перенасыщения, которые могут возникать из-за растущей зависимости от цифровых технологий и постоянной подключенности к ним", — говорит Лиза Строумен, доктор психологии, практикующий психолог из Финикса, Аризона и основательница The Digital Citizen Academy.

Об этом пишет Mindbodygreen.

Вот что вам нужно знать о цифровом стрессе, включая его причины и способы с ним справиться в мире, постоянно «онлайн».

Причины цифрового стресса

Возможно, вы считаете, что способны справиться со временем, которое проводите перед экраном, чтобы оставаться на связи и выполнять свои рабочие задачи, но есть несколько причин, почему избегание цифрового стресса может быть сложным:

1. Перегрузка информацией

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"С постоянным потоком информации и сообщений, поступающих к нам через различные цифровые устройства и платформы, может быть трудно следить и оставаться в курсе всего", — говорит Строумен. Это, по ее словам, может привести к цифровому мультитаскингу, когда вы отвечаете на электронные письма, просматривая социальные сети или отвечая на сообщения. Это может оставить вас в ощущении перегрузки и стресса, как цифрового хомяка, оказавшегося в колесе видеоигры.

2. Страх что-то пропустить

К сожалению, в вашей ленте Instagram нет кнопки паузы. "Социальные сети, в частности, могут создавать ощущение постоянно оставаться на связи и быть в курсе последних новостей, трендов и социальных событий", — говорит Строумен. «Это, как правило, способствует ощущению конкуренции и социальному сравнению, что приводит к чувствам непригодности, низкой самооценке и стрессу».

3. Отключение от текущего момента

Вы знаете, что «приклеивание» к своему телефону или компьютеру нездорово как с психологической, так и с физической точки зрения, а ваша лента сама по себе кричит «Будьте здесь и сейчас!» через квадратные изображения. Строумен говорит, что это может привести к стрессу, поскольку вы не можете полностью отключиться и присутствовать и внимательны к миру вокруг вас.

Пути преодоления цифрового стресса

Даже если вы понимаете, что ваша зависимость от цифрового мира влияет на ваше психическое здоровье, практически невозможно полностью избежать цифрового ландшафта. Что может помочь — это наличие необходимых инструментов для преодоления возникающего цифрового стресса. Вот как с ним справиться и убавить его:

1.Устанавливайте лимиты и делайте перерывы

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«Установите определенные времена днем, когда вы не будете использовать цифровые устройства, например во время еды и перед сном», — советует Строумен. Независимо от того, работа или развлечения, соблюдайте правила 20-20, когда смотрите на экран. Каждые 20 минут делайте перерыв на 20 секунд и смотрите на что-то находящееся на расстоянии 20 футов, чтобы уменьшить напряжение глаз. Еще одно хорошее правило – правило 50-10 – после 50 минут пользования экраном делайте перерыв на 10 минут, чтобы двигаться.

2. Настройте сообщение на устройстве

Строумен советует разрешить получать сообщения только от приложений, которые вам действительно нужны. "Это может помочь создать более внимательный и сознательный подход к технологии", — говорит она.

3. Уделяйте внимание самопопечительству

Физические упражнения, внимание и медитация, сон и решение дел оффлайн поднимают общий уровень здоровья и снижают уровень стресса, когда вам приходится много времени проводить за экраном.

Для тех, кто может быть более подвержен цифровому стрессу, включение ежедневного препарата для снижения стресса может помочь предотвратить накопление тревоги и паники.

4. Упражняйте внимательность

«Избегайте многозадачности и бездумной прокрутки и сконцентрируйтесь на одном задании одновременно», — советует Строумен. Это может помочь легче узнать признаки цифрового стресса и сделать перерыв, когда вы начинаете испытывать перегрузку.

5. Используйте фильтры синего света.

«Синий свет, излучаемый экранами, может нарушать ритм сна и вызывать напряжение глаз», — объясняет Строумен. «Используйте фильтры синего света, очки или защитные экраны, которые блокируют синий свет на ваших устройствах, чтобы уменьшить влияние синего света на глаза и качество сна».

Главное

Цифровой мир остается с нами (вы читаете эту статью на устройстве, наконец), но он не должен быть кризисом для вашего самочувствия. «Ключ – быть превентивным», – объясняет Строумен. «Сознание цифрового стресса, когда вы начинаете чувствовать его, улучшит ваше психическое здоровье, физическое здоровье, производительность, внимание и отношения с другими».

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