ДНК подростков изменилась во время COVID-19: действительно ли пандемия ускорила старение

Пандемия могла ускорить старение подростков / © Фото из открытых источников

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Пандемия COVID-19 могла оставить отпечаток не только на психологическом состоянии молодежи, но и на молекулярном уровне. Исследователи обнаружили изменения в эпигенетических показателях, которые используются для оценки биологического старения. Наиболее выразительную связь со стрессом наблюдали у подростков, особенно тех, кому не хватало общения с друзьями.

Об этом пишет IFLScience.

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Что ученые увидели в ДНК детей и подростков

Исследование под руководством Алисии Шове из Института психиатрии имени Макса Планка охватило 1028 участников в Германии. Среди них были 359 детей среднего возраста 9,5 лет, 385 подростков в возрасте около 15,5 лет и 284 молодых взрослых среднего возраста 24,3 лет.

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Ученые сравнили образцы слюны, собранные в первый локдаун в марте 2020 года и после последующих ограничений в 2021–2022 годах. С помощью четырех эпигенетических часов они исследовали метилирование ДНК — химические метки, влияющие на активность генов и изменяющиеся в течение жизни.

Три из четырех алгоритмов показали рост показателей, связанных с ускоренным биологическим старением. Важно, что изменения обнаружили не только у подростков, но и детей и молодых взрослых.

Почему подростки оказались особенно уязвимы

Наиболее интересным результатом стало то, что среди подростков более сильная связь с темпом эпигенетического старения наблюдалась у тех, кто тяжелее переживал пандемию. Особенно ощутимым фактором оказалась нехватка социальных контактов — невозможность видеться с друзьями и общаться со сверстниками.

В то же время исследователи обнаружили, что изменения показателей старения были связаны с состоянием здоровья участников еще до пандемии и социально-экономическим положением их семей. Объективные факторы, в частности строгость карантинных ограничений и уровень заболеваемости в регионах, не объясняли эти изменения.

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Действительно ли подростки начали стареть быстрее

Эпигенетические часы не измеряют возраст человека практически. Они анализируют некоторые изменения в ДНК и на их основе оценивают биологический возраст или темп старения. Такие показатели используются в исследованиях рисков заболеваний, но они не позволяют определить, сколько лет человек проживет или заболеет ли в будущем.

У нового исследования есть и существенные ограничения. Все участники пережили пандемию, поэтому ученые не имели группы людей, не подвергшихся ее влиянию. Кроме того, часть эпигенетических часов изначально разрабатывалась на основе образцов крови взрослых, а не слюны детей и подростков. Поэтому интерпретировать полученные результаты следует осторожно.

Другое исследование ученых из Техасского университета в Остине, опубликованное в 2025 году, не выявило значимых отличий в эпигенетических показателях детей, переживших пандемию по сравнению с теми, чьи образцы собирали в нее. Это также не дает оснований говорить об однозначном влиянии локдаунов на биологическое старение.

Дэниел Белски из Колумбийского университета считает новые результаты интересными, но подчеркивает необходимость повторить исследования на независимой группе участников. Ученые также пока не знают, сохраняются ли выявленные изменения после завершения стрессового периода и влияют ли они на здоровье человека спустя годы.

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Социальная изоляция и здоровье — последние новости

Пандемия могла влиять на молодежь не только из-за биологических процессов. Анализ данных более 7 тысяч американцев показал, что в течение длительного периода пандемических ограничений у людей в возрасте до 30 лет изменялись отдельные черты характера — в частности добросовестность, доброжелательность и открытость нового. Более заметные результаты касались конфигураций личности юных людей, хотя исследование не обосновывает, что предпосылкой была только пандемия.

Нехватка живого общения может сказываться не только на настроении. Социальные контакты связаны с работой мозга и всеобщим самочувствием, а длительная изоляция ассоциируется с повышенными рисками для здоровья. Научные данные о том, почему мозгу нужно общение, объясняют, почему вынужденное дистанцирование могло быть особенно сложным для подростков, находящихся на этапе активного формирования социальных связей.

Еще одно масштабное исследование в США охватило около 598 тысяч взрослых и обнаружило, что люди в возрасте 18–64 года, живущие сами, имели на 22% более высокий общий риск смерти по сравнению с теми, кто живет с другими. В то же время, проживание наедине не обязательно означает одиночество: важными остаются дружеские контакты и поддержка. Наибольшие риски одинокой жизни исследователи обнаружили среди младших взрослых.

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