Добавки могут быть опасными: диетолог назвал 5 вещей, которые стоит знать перед покупкой

Добавки / © Associated Press

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Обещания сияющей кожи, крепкого иммунитета и лучшего сна продаются в виде таблеток, порошков и жевательных витаминов. Но не все добавки полезны, и тем более — не все нужны. Диетолог назвал пять важных фактов, которые следует знать перед покупкой.

Пищевые добавки стали частью повседневной жизни: их рекламируют инфлюенсеры в Instagram, продвигают в аптеках и маркетах, а многие люди ежедневно принимают таблетки «для красоты», «для иммунитета» или «для энергии». Но эксперты предостерегают: добавки — не волшебная таблетка, а в отдельных случаях — даже риск.

Диетолог отмечает, что добавки действительно могут быть полезными, но только в конкретных ситуациях. Часто они применяются неправильно, бесконтрольно и вслепую.

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Вот пять ключевых фактов, которые стоит знать перед тем, как тратить деньги на пищевые добавки:

Добавки — это лишь дополнение, а не замена еды

Пищевые добавки не должны заменять полноценный рацион. Они созданы для того, чтобы поддержать организм в случае дефицита конкретных веществ. В Британии это официально закреплено определением: добавки должны помогать в случаях недостатка определенных питательных элементов или поддерживать физиологические функции.

Например, жирная рыба, такая как лосось, обеспечивает не только омега-3, но и белок, витамин D, селен и другие соединения. Их действие является комплексным, и такая синергия не воспроизводится в изолированной добавке. Попытки выделить одно «активное вещество» из продукта и создать на его основе таблетку — обычно не дают аналогичного эффекта.

Однако существуют ситуации, когда добавки необходимы: фолиевая кислота до и во время беременности, витамин D зимой, витамин B12 для веганов.

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передозировка возможна даже с «витаминами»

Добавки — не всегда безвредны. Чрезмерное потребление витаминов, особенно жирорастворимых (A, D, E, K), может вызвать побочные эффекты. Например, избыток витамина D приводит к чрезмерному накоплению кальция, что вредит почкам и сердцу. Большая доза витамина А связана с повреждением печени и риском пороков развития у беременных.

Даже водорастворимые витамины могут вызвать проблемы: избыток B6 — один из примеров, который может вызвать повреждение нервной системы. Люди часто не чувствуют, что что-то не так, пока не появятся симптомы — ведь редко контролируют уровень питательных веществ в крови.

Не доверяйте советам из соцсетей

В соцсетях добавки рекламируют как «иммуностимулирующие», «детокс», «натуральные» — но эти термины не имеют четких научных определений. Это маркетинговые трюки.

По данным Агентства по пищевым стандартам, добавки не имеют фармакологического, иммунологического или метаболического действия, как лекарства. Однако в сети часто продвигаются совсем другие обещания, которые не подкреплены доказательствами.

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Некоторые компании, особенно в рамках многоуровневого маркетинга (MLM), продвигают добавки через инфлюенсеров без медицинского образования. Их утверждения базируются не на доказательствах, а на личных историях. Хотя рекламные правила существуют, контроль за соблюдением — слабый.

Индустрия добавок — это прежде всего бизнес

Рынок пищевых добавок оценивается в более 5,5 триллионов гривен. И как каждая коммерческая отрасль, он ориентирован на прибыль. Это означает, что продукты продвигаются в соответствии со спросом, а не всегда с медицинскими показаниями.

Действительно эффективные добавки, такие как железо или витамин D, назначаются по медицинским показаниям. Зато множество популярных продуктов рекламируются без достаточной научной поддержки и часто продвигаются людьми без соответствующего образования.

некоторые добавки могут быть опасны

То, что добавка продается без рецепта, не означает, что она безопасна. Зверобой, который иногда принимают при подавленном настроении, может взаимодействовать с антидепрессантами или противозачаточными средствами. Витамин K способен влиять на действие варфарина — препарата для разжижения крови.

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Высокие дозы железа влияют на пищеварение и всасывание некоторых лекарств, в частности антибиотиков. А некоторые добавки могут быть опасными для беременных: например, высокие дозы витамина А.

Если вы принимаете лекарства, беременны, кормите грудью или имеете хронические заболевания, перед началом приема любой добавки нужно проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Добавки могут быть полезным инструментом поддержания здоровья — но только тогда, когда для них есть конкретная потребность. Решение об их использовании должно базироваться не на советах блогеров или яркой упаковке, а на реальных показаниях и медицинской консультации.

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