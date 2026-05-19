Добавки омега-3, которые много лет считают полезными для здоровья мозга, могут иметь неожиданное влияние на пожилых людей. Новое исследование китайских ученых показало, что в отдельных случаях такие добавки могут быть связаны не с защитой когнитивных функций, а наоборот — с более быстрым когнитивным спадом.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты — это незаменимые жиры, необходимые организму для построения клеточных мембран и нормальной работы многих систем. Поскольку организм человека почти не вырабатывает их самостоятельно, омега-3 нужно получать из пищи. Основными источниками считаются жирная рыба, орехи, семенные масла, а также популярные пищевые добавки.

В течение многих лет омега-3 активно исследовали из-за их возможного положительного влияния на сердце и сосуды. Отдельное внимание ученые уделяли и мозгу — в частности тому, могут ли эти жирные кислоты замедлять возрастное ухудшение когнитивных функций или снижать риск болезни Альцгеймера.

Впрочем, результаты предыдущих научных работ оставались противоречивыми. Еще в Кокрановском обзоре 2012 года исследователи пришли к выводу, что имеющиеся на тот момент данные не показали пользы омега-3 для когнитивных функций у здоровых пожилых людей. Позже появлялись работы, которые предполагали возможное положительное влияние отдельных омега-3 и омега-6 жирных кислот на профилактику деменции, однако однозначного ответа ученые так и не получили.

Новое исследование провела группа ученых из Чунцина в Китае на основе данных Инициативы нейровизуализации болезни Альцгеймера. Исследователи анализировали связь между приемом омега-3 добавок и когнитивным снижением со временем, а также изучали, связан ли этот процесс с патологическими изменениями, характерными для болезни Альцгеймера.

В результате ученые не обнаружили подтверждений защитного эффекта омега-3 для когнитивных функций у пожилых людей. Зато анализ показал возможную связь между приемом таких добавок и более быстрым когнитивным спадом.

Для оценки состояния участников команда использовала три различные шкалы когнитивного снижения. По оценкам исследователей, употребление омега-3 ассоциировалось с показателями, которые соответствовали примерно 7,8%, 15% и 10,7% годового прогрессирования болезни Альцгеймера в зависимости от системы оценки.

Ученые также обратили внимание, что возможный негативный эффект, вероятно, не связан с классическими механизмами развития Альцгеймера. Данные исследования могут свидетельствовать о возможном влиянии на работу синапсов — соединений между клетками мозга, которые отвечают за передачу информации.

По мнению авторов работы, результаты ставят под сомнение распространенное предположение об универсальном нейропротекторном эффекте таких добавок.

Исследователи отметили, что широкое использование омега-3 для поддержания когнитивного здоровья требует более детального изучения.

