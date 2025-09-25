Добавьте эту специю в рацион: о вздутии живота забудете

Имбирь / © Pixabay

На кухне хозяек есть немало различных специй, которые они используют, чтобы улучшить вкус блюд. Однако не все знают, что среди этих специй есть и такие, которые могут помочь бороться с воспалением в организме, снизить вздутие.

О пользе имбиря пишет eatingwell.com.

Имбирь — популярная специя, способная помочь уменьшить вздутие живота и улучшить пищеварение благодаря своим противовоспалительным и спазмолитическим свойствам.

Имбирь способствует прохождению пищи через пищеварительную систему. Это означает, что он может помочь еде эффективнее двигаться через пищеварительный тракт, уменьшая вероятность газообразования.

Имбирь содержит гингерол и шогаол, обладающие противовоспалительными свойствами. Это может помочь в случае раздражения кишечника и ощущения вздутия. Поэтому добавьте натертый имбирь в салаты, маринады и соусы, чтобы придать блюдам еще большую пользу. Уменьшение воспаления может быть еще одним способом, которым имбирь оказывает положительное влияние на здоровье желудочно-кишечного тракта.

Воспаление в пищеварительной системе может способствовать вздутию живота, нарушая баланс кишечной микробиоты, что препятствует хорошей функции пищеварения. Соединение гингерол, содержащееся в имбири, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут противодействовать этому воспалению, что нарушает работу кишечника.

