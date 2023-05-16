Добавьте их в свой рацион: ученые назвали три продукта, которые снижают риск развития деменции на 32%

Есть определенные продукты, которые нужно добавить в свой рацион, чтобы уменьшить риск развития деменции (болезни Альцгеймера) в пожилом возрасте. В ходе последних исследований ученые добавили в перечень еще три.

Специалистами Университета Раш (Чикаго) было обнаружено, что еще три продукта помогают значительно снизить риск развития болезни Альцгеймера. Речь идет о зеленом чае, шпинате и яблоках.

Результаты своей научной работы они опубликовали в журнале Neurology. В длительном и подробном исследовании приняли участие около 1000 человек. Оно показало, что у тех, кто регулярно употребляет эти продукты, риск развития старческой деменции снизился на 32%. А все из-за высокого содержания флавоноидов в яблоках, шпинате и зеленом чае.

Руководил исследованиями доктор Томас Холланд. Он отметил, что благодаря ежедневному употреблению флавоноидов медленнее ухудшается общее познание, эпизодическая память, скорость восприятия, семантическая и рабочая память.

Пока еще не было установлено, как именно флавоноиды борются со снижением когнитивных функций организма. К этому моменту ученые связывали их только с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Потому, как отметили в американском научном центре, нужно провести дополнительные исследования.

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