Добавьте ложку меда в чай: 5 причин, почему это может быть полезно для здоровья

Зачем добавлять мед в чай — 5 возможных преимуществ / © Freepik

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Чай с медом может не только согревать и иметь приятный вкус, но и приносить определенную пользу здоровью. Благодаря природным соединениям мёд способен поддерживать защитные функции организма, облегчать кашель и дополнять рацион антиоксидантами.

Об этом пишет Verywell Health.

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Чем полезен чай с медом

Дополнительный источник антиоксидантов

Мед содержит флавоноиды и фенольные кислоты — вещества, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса. Этот процесс связан со старением организма, воспалительными процессами и развитием некоторых хронических заболеваний.

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По данным отдельных исследований, добавление меда в чай может повышать антиоксидантную активность напитка. В то же время результат зависит от сорта меда и вида чая. Одна ложка меда не даст существенного эффекта, однако может стать полезным дополнением к сбалансированному питанию.

Альтернатива обычному сахару

Мед слаще рафинированного сахара, поэтому для подслащивания чая его может понадобиться меньше. Кроме того, он содержит небольшое количество калия, кальция, магния, цинка и витаминов группы В.

Впрочем, концентрация этих веществ слишком низка, чтобы считать мед полноценным источником витаминов и минералов.

Может более медленно повышать уровень сахара в крови

Гликемический индекс меда, как правило, ниже, чем у белого сахара. Это означает, что его употребление может приводить к более постепенному повышению уровня глюкозы в крови.

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Тем не менее, мед всё равно относится к категории добавленных сахаров. Людям с диабетом или инсулинорезистентностью важно контролировать его количество в рационе.

Содержит вещества с антимикробными свойствами

В составе меда содержатся перекись водорода, антиоксиданты и растительные соединения, способные подавлять рост некоторых микроорганизмов.

Особенно выраженные антимикробные свойства обладает мёд манука. В то же время обычный мёд также содержит биологически активные вещества. Однако это не означает, что чай с мёдом может заменить лечение инфекций.

Может облегчать кашель и боль в горле

Теплый чай с медом может временно уменьшить раздражение в горле и облегчить кашель при простуде. Мед обладает успокаивающими свойствами, поэтому его часто используют для облегчения незначительных симптомов заболеваний верхних дыхательных путей.

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В то же время такой напиток не устраняет причину болезни, а лишь может помочь справиться с отдельными симптомами.

Кому не следует употреблять мед

Несмотря на потенциальную пользу, мёд подходит не всем. Прежде всего, его категорически нельзя давать детям в возрасте до одного года из-за риска детского ботулизма — редкого, но опасного заболевания.

Людям с диабетом также необходимо ограничивать употребление меда, поскольку он повышает уровень глюкозы в крови.

Кроме того, при покупке медовых продуктов следует проверять состав. Некоторые из них могут содержать дополнительные подсластители и ароматизаторы.

С каким чаем лучше всего сочетать мед

Мед можно добавлять в различные виды чая. В частности, он хорошо сочетается с ромашковым, имбирным, зеленым, мятным и лимонным чаем.

В то же время специалисты отмечают, что даже натуральные подсластители следует употреблять в умеренных количествах. Небольшого количества меда достаточно, чтобы сделать чай слаще, не увеличивая при этом чрезмерно потребление сахара.

Напомним, ранее мы сообщали, что всего одна чайная ложка меда может изменить вкус утреннего кофе. Этот продукт придает напитку нежную сладость, а также содержит антиоксиданты и другие полезные вещества.

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