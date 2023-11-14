Добавьте в суп эти две восточные специи, чтобы превратить его в настоящую "бомбу" для иммунитета

Осенью суп можно превратить в отличный способ для повышения иммунитета, если добавить к нему две восточные специи. Их выбор может показаться неожиданным, но результат точно того стоит.

Тема иммунитета и профилактики простудных заболеваний становится как никогда актуальной с наступлением холодов. Но, оказывается, можно усилить свой организм с помощью некоторых специй, которые можно добавлять в суп.

Что кладут в суп для повышения иммунитета

Чтобы получить такой эффект, специалисты рекомендуют добавить в обычный бульон два неожиданных ингредиента: корицу и имбирь.

И палочка корицы, и корень имбиря отличаются достаточно сильным противовоспалительным действием, помогают улучшить усвоение пищи, поддержать обменные процессы и даже благотворно влияют на работу мозга. А еще эти специи значительно улучшают вкус супа, делая его более пикантным.

Корица для супа

Что кладут в суп для улучшения иммунной системы / Фото: Pexels

Корица – одна из самых популярных пряностей. Она обладает множеством полезных свойств. Если же говорить о простуде, то корица помогает:

уничтожить вредные бактерии, вызывающие плохое самочувствие, благодаря антибактериальным свойствам;

снизить воспаление в организме, что особенно полезно во время простуды и гриппа, ведь она содержит вещества с противовоспалительными свойствами;

укрепить иммунную систему, благодаря чему организм лучше справляется с болезнями и инфекциями;

облегчить симптомы, в том числе кашель, боли в горле, заложенность носа.

Некоторые исследования также показали, что корица обладает антивирусными свойствами, поэтому борется с вирусами, которые вызывают простуду.

Почему стоит добавить имбирь

Имбирь – это еще одна популярная пряность, помогающая справиться с простудой и провести профилактику болезни.

Помимо антивирусных свойств, имбирь в супе также:

помогает снизить воспаление у организма, что достаточно полезно во время простуды и гриппа;

содержит антиоксиданты, укрепляющие иммунную систему и борющиеся с инфекциями;

облегчает основные симптомы простуды, такие как кашель, боли в горле, заложенность носа.

А еще имбирь помогает разжижать слизь и секреты в дыхательных путях, потому облегчает их выведение из организма и уменьшает неприятные ощущения в носу.

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