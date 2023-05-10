Доказано научно: 10 преимуществ йоги для здоровья и самочувствия

Как йога влияет на организм и почему она полезна?

Чтобы понять, для чего нужно заниматься йогой, следует ознакомиться с научными исследованиями, указывающими на преимущества этой физической активности.

Улучшение гибкости

В 2016 году две ведущие организации Yoga Journal и Yoga Alliance провели опрос, результаты которого показали, что люди чаще всего выбирают йогу именно из-за "повышения гибкости". Для физического здоровья гибкость является его составной частью. Она предлагает большое количество разных стилей, отличающихся интенсивностью, а потому подходит практически всем. Было установлено, что даже самые легкие стили помогают значительно улучшить упругость тела.

Особенно полезна йога для гибкости для людей после 65 лет. Ведь уменьшение гибкости – естественная часть старения. Этот процесс значительно замедляется благодаря йоге.

Снятие стресса

Согласно данным американской психологической ассоциации, у 84% американцев ощутимо негативное влияние продолжительного стресса. Поэтому неудивительно, что люди, выбирая йогу, ставят ее помощь в преодолении стресса во втором месте. Наука подтверждает, что асаны отлично помогают снять стресс.

Следует отметить, что асаны являются лишь одним из аспектов йоги. Помогают снять напряжение медитация, пение и звуковые ванны, работа с дыханием.

В 2017 году исследователи смогли подтвердить, что йога положительно влияет на людей, имеющих тревожное расстройство или депрессию. Значительно улучшают симптомы депрессии и дыхательные практики.

Увеличение силы

Хотя большинство людей ассоциируют йогу именно с растяжкой и гибкостью, некоторые из ее занятий можно назвать силовыми. Здесь все зависит от уровня сложности, подхода и учителя. Поэтому асаны йоги часто называют мультимодальными формами упражнений.

Эффективность йоги в наращивании силы и выносливости изучали сразу в нескольких аспектах: в отношении пожилых людей и детей, в отношении женщин с раком молочной железы. Во всех случаях учёные заметили положительные результаты.

Йога: польза для организма / Фото: Pexels

Улучшение качества жизни

Всемирная организация здравоохранения определяет понятие "качество жизни" как "восприятие человеком своего жизненного положения в контексте культуры и системы ценностей, в которых она живет, а также в связи с целями, ожиданиями, стандартами и проблемами".

То есть, на качество жизни человека влияют отношения, творчество, здоровье, возможность учиться и материальный комфорт.

Качество жизни десятилетиями исследователи рассматривают как важный показатель долголетия. Метаанализ 2019 показал, что йога имеет высокий потенциал в улучшении качества жизни тех людей, которые имеют определенные хронические заболевания.

Повышение иммунитета

Хронический стресс оказывает негативное влияние на иммунную систему. А йога помогает бороться с хроническим стрессом, поэтому улучшает также и ваш иммунитет.

Исследователи обнаружили, что существует четкая связь между длительными и регулярными занятиями йогой и лучшим функционированием иммунной системы.

Улучшение ощущения баланса и равновесия

Равновесие очень важно для простых повседневных движений. Например, чтобы дотянуться до высокой полки, поднять упавшую ручку или сойти по лестнице.

Научно было доказано, что йога улучшает баланс и общую производительность спортсменов. Кроме того, даже у обычных людей регулярные занятия йогой помогут улучшить чувство равновесия.

Как йога оказывает влияние на организм? / Фото: Pexels

Улучшение сна

Когда исследователи измеряют сон, обращают внимание на то, как быстро человек засыпает и сколько находится в состоянии сна без пробуждения. На оба аспекта может влиять бессонница.

Было доказано, что йога помогает как улучшить засинатье, так и оказывает положительное влияние на глубину сна. Частично ученые связывают это с пользой физической активности, а также с уменьшением уровня стресса и успокоением ума.

Положительное влияние на мозг

Исследования показывают, что йога действительно оказывает положительное влияние на работу мозга. Поскольку на занятиях активируются те участки мозга, которые отвечают за мотивацию, внимание, исполнительную деятельность и нейропластичность.

Улучшение осанки

Все больше времени мы проводим, сидя за компьютером, что негативно влияет на нашу осанку.

Некоторые исследования показали, что йога помогает улучшить работу мозга в тех центрах, которые отвечают за интероцепцию (распознавание ощущений в теле) и осанку.

А еще йога помогает получить лучшую гибкость и мобильность, что также оказывает положительное влияние на осанку. Ведь расслабляются напряженные мышцы, что улучшает подвижность позвоночника.

Помощь при выгорании

Выгоранием называют чрезмерное истощение, негативно влияющее на здоровье. Все чаще в современном обществе сталкиваются с этой проблемой.

Недавно среди работников хосписа проводилось исследование, показавшее, что благодаря йоге и медитации можно значительно уменьшить последствия выгорания. Люди начинают замечать внутренние сигналы организма, поэтому реагируют на них вовремя, не доводя свое тело до истощения.

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