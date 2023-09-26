Долго болел циррозом: мужчине второй раз пересадили печень после хронического отторжения

В Минздраве сообщили о первом успешном опыте ретрансплантации печени в Украине.

В Украине 57-летнему пациенту, перенесшему в 2022 году пересадку части печени от семейного донора, во второй раз сделали трансплантацию.

Об этом сообщили в Минздраве.

Как рассказали специалисты, пересадка печени второй раз – это первый успешный опыт украинских врачей.

Мужчине второй раз пересадили печень после хронического отторжения / Фото: Минздрав

Вадим с Николаевщины долго болел циррозом печени, вызванным тяжелой формой гепатита C, и год назад ему сделали пересадку части органа от семейного донора.

"Казалось, все будет хорошо, но начал развиваться процесс хронического отторжения. Врачи назначили интенсивную терапию, однако она не дала желаемого эффекта – изменения в пересаженном органе стали необратимыми. У мужчины начали отказывать почки", – отметили врачи.

По их словам, жизнь Вадима держалась благодаря гемодиализу. А единственным спасением для него была повторная трансплантация. Так что пациента добавили в перечень ожидания, и через некоторое время Единая государственная информационная система трансплантации определила его родственным с умершим донором.

Второй раз пациенту пересадили донорский орган в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова. К спасению мужчины была привлечена большая команда медиков.

"Ретрансплантация и послеоперационная реабилитация прошли успешно. Мужчина чувствует себя хорошо и уже вернулся домой", – рассказали медики.

Случай Вадима стал первым успешным опытом ретрансплантации печени в Украине, хотя опыт повторных пересадок других органов у украинских трансплантологов уже есть. К примеру, в 2022 году во Львове провели успешную ретрансплантацию почки 14-летнему мальчику.

Напомним, во Львове пересадили две почки от посмертного донора и спасли две жизни. Донором стал 40-летний мужчина, попавший в Ивано-Франковскую областную больницу с инсультом.

Ранее в США врачи впервые пересадили почку двум разным пациентам. Орган пересадили дважды в течение двух недель.

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