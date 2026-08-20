Долго спите, но просыпаетесь без сил: какие проблемы могут скрываться за усталостью

Почему после 10 часов сна всё равно хочется спать / © Credits

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Даже десять часов сна не обязательно означают, что утром человек будет чувствовать себя отдохнувшим. Если длительный ночной отдых становится привычным, но после пробуждения всё равно не хватает сил, а днём постоянно хочется спать, стоит обратить внимание не только на количество часов в постели, но и на качество сна и общее состояние здоровья.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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Для большинства взрослых нормой считается примерно 7–9 часов сна в сутки, хотя потребность в отдыхе у всех индивидуальна. После нескольких бессонных ночей, болезни или серьёзной физической нагрузки организму действительно может потребоваться больше времени на восстановление. Однако если человек постоянно спит по 9–10 часов и дольше, а утром всё равно чувствует себя истощённым, причины могут быть другими.

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Почему даже после 10 часов сна может сохраняться усталость

Ощущение разбитости сразу после пробуждения может быть связано с инерцией сна. Так называется промежуток времени, в течение которого мозг постепенно переходит от сна к полноценному бодрствованию. В этот период могут ухудшаться концентрация, скорость реакции и способность ясно мыслить.

Важно также, на какую фазу пришлось пробуждение. Если человек спит дольше, чем обычно, будильник или естественное пробуждение могут застать его во время более глубокого сна. Тогда встать с постели сложнее, а чувство сонливости может быть сильнее.

Еще один важный фактор — циркадный ритм, то есть внутренние биологические часы. Когда в будни человек просыпается, например, в 7 утра, а в выходные остается в постели до полудня, привычный график организма сдвигается. Эту разницу между биологическим ритмом и социальным расписанием называют «социальным джетлагом».

Из-за позднего пробуждения вечером может быть сложнее заснуть вовремя. Если на следующее утро снова нужно рано вставать, человек недосыпает, а в конце недели пытается компенсировать дефицит сна длительным отдыхом. В результате режим может сбиваться ещё больше.

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Почему долгие часы в постели не гарантируют полноценного отдыха

Важно не только то, сколько человек спит, но и насколько непрерывным и качественным является его сон. Ночной отдых могут ухудшать боль, посторонний шум, алкоголь, отдельные лекарственные препараты и различные нарушения сна. В то же время кратковременные пробуждения в течение ночи могут остаться незамеченными — утром человек их просто не помнит.

Среди возможных причин постоянной усталости после сна — обструктивное апноэ. При этом расстройстве верхние дыхательные пути во время сна периодически сужаются или перекрываются. Нарушения дыхания заставляют организм снова и снова ненадолго выходить из состояния сна.

Поэтому даже восемь-десять часов в постели могут не обеспечить полноценного отдыха. На апноэ, в частности, могут указывать громкий храп, остановки дыхания, которые замечают окружающие, сухость во рту после пробуждения, утренняя головная боль и сильная дневная сонливость.

Почему после продолжительного сна может болеть голова

После длительного сна вместо ожидаемой бодрости иногда может появиться головная боль. При этом дело может быть не в самом количестве часов отдыха, а в том, что более длительный сон нарушает привычный распорядок дня.

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Если человек проснулся значительно позже, например в полдень, соответственно сдвигаются время завтрака и употребления воды. Сдвигается и время утреннего кофе. Для людей, регулярно употребляющих кофеин, задержка с привычной порцией может стать одним из факторов появления головной боли.

Непривычный режим сна также может вызвать головную боль у людей, склонных к мигрени. Поэтому плохое самочувствие после длительного отдыха в отдельных случаях может объясняться именно изменением привычного графика — более поздним пробуждением, приемом пищи и кофеина, — а не длительным сном как таковым.

Какие проблемы со здоровьем могут вызывать сонливость

Постоянная усталость и потребность в более длительном сне могут быть связаны не только с самим сном. Такие симптомы могут сопровождать анемию, дефицит железа, гипотиреоз и другие нарушения здоровья. Усиливать сонливость могут и некоторые лекарства, в том числе определенные антигистаминные и седативные препараты.

Значение может иметь и психическое состояние. При депрессии иногда возрастает потребность во сне, тогда как тревога и стресс могут ухудшать качество ночного отдыха. В таком случае человек может проводить в постели много времени, но все равно просыпаться без ощущения восстановления сил.

Чрезмерную дневную сонливость или повышенную потребность во сне называют гиперсомнией. Одним из таких состояний является идиопатическая гиперсомния: человеку трудно проснуться даже после долгого ночного отдыха, а желание спать не проходит и в течение дня.

Поможет ли долгий сон в выходные?

Если в течение нескольких дней человек недосыпал, дополнительный отдых действительно может частично компенсировать накопившийся дефицит сна. Однако привычка регулярно спать до обеда по выходным не устраняет полностью последствий хронического недосыпания. Более того, значительное изменение графика может повлиять на циркадный ритм.

Для поддержания стабильного режима желательно каждый день ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время. В выходной день можно позволить себе немного подольше поспать, однако большая разница между временем пробуждения в рабочие и выходные дни может нарушить привычный ритм организма.

В каких случаях следует обратиться к врачу

Если после сложной недели, болезни или интенсивной нагрузки человек однажды проспал десять часов, это само по себе не свидетельствует о наличии проблемы. Насторожить может другая ситуация: длительный сон становится регулярным, но не помогает восстановить силы, а днём постоянно возникает желание заснуть.

Также стоит проконсультироваться с врачом, если сонливость мешает работать или возникает за рулем, потребность во сне заметно изменилась, появились сильный храп или остановки дыхания ночью. Среди других поводов обратить внимание на свое состояние — постоянная усталость, головная боль после пробуждения и трудности с концентрацией.

Напомним, ранее мы сообщали: если человек в течение недель или месяцев спит меньше, чем требует организм, это может сказываться на работе мозга, сердца, иммунной и гормональной систем, а также на обмене веществ.

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