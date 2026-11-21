Секреты долголетия / © Freepik

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Многие считают, что утомительные тренировки в спортзале или бег на длинные дистанции — обязательное условие долголетия. Однако образ жизни людей, достигших солидного возраста, доказывает: для поддержания здоровья важны не только спортивные нагрузки, но и ежедневная двигательная активность.

Об этом пишет испанское издание Ok Diario, ссылаясь на исследования так называемых «Голубых зон».

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Долголетие без спортзала: почему ежедневная ходьба важна для здоровья

Как сообщает Ok Diario, Испания входит в страны с самой высокой средней продолжительностью жизни в мире. По данным Национального института статистики Испании (INE), этот показатель составляет 84,01 года: 86,53 для женщин и 81,38 для мужчин.

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Издание отмечает, что высокая продолжительность жизни является значительным демографическим достижением, однако создает новые вызовы для системы здравоохранения. В частности, важно не только увеличивать количество лет жизни, но и помогать людям от 65 лет сохранять здоровье, активность и самостоятельность.

Ok Diario также рассказывает об исследовании американского писателя Дэна Бюттнера, годами изучавшего привычки людей из так называемых «Голубых зон» — пяти регионов мира с высокой концентрацией долгожителей. К ним относятся Окинава в Японии, Сардиния в Италии, Никоя в Коста-Рике, Икария в Греции и Лома-Линда в США.

По наблюдениям исследователя, о которых пишет издание, жители этих регионов не сосредотачиваются на изнурительных тренировках и не проводят много времени в тренажерных залах. Они остаются активными благодаря повседневным делам: регулярно ходят пешком, работают на огородах, хозяйничают и выполняют домашнюю работу.

«Люди, которые живут дольше всего, двигаются естественно. Они не занимаются спортом, но живут в средах, где каждое движение — это ходьба», — отметил Дэн Бюттнер.

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Как отмечает Ok Diario, исследователь также отмечает пользу обычных прогулок, которые помогают поддерживать физическую активность без сложных тренировочных программ.

«Ежедневная прогулка приносит примерно 90% пользы от подготовки к марафону», — отмечает он.

Бюттнер также объясняет, что для долгой жизни важно создать условия, поощряющие человека больше двигаться в повседневной жизни.

«Если вы хотите прожить дольше, не посещая тренажерный зал, вот два эффективных и очень простых способа. Самые долгожители мира не занимаются спортом: они живут в среде, которая побуждает их двигаться естественным образом», — объясняет исследователь.

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Питание, социальные связи и привычки долгожителей: в чем секрет «Голубых зон»

Еще одним немаловажным фактором долголетия является питание. Как отмечает Ok Diario, в «Голубых зонах» основу рациона составляют преимущественно малопереработанные продукты растительного происхождения. Среди наиболее распространенных:

бобовые — фасоль, чечевица и нут;

цельнозерновые продукты;

свежие овощи и корнеплоды;

орехи и семена.

Жители этих регионов обычно потребляют немного мяса и ограничивают количество промышленно обработанных продуктов. Такой рацион в сочетании с регулярной физической активностью может способствовать поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.

Однако долголетие зависит не только от движения и питания. Большую роль играют социальные связи и эмоциональное благополучие. Жители Голубых зон поддерживают тесные отношения с семьей, друзьями и соседями, регулярно общаются и участвуют в жизни своих общин.

Не менее важно уметь отдыхать и снижать уровень стресса. Для этого люди находят время на медитацию, общение, приятные встречи или короткий сон. Кроме того, многие жители «Голубых зон» испытывают четкое ощущение жизненной цели.

Среди других характерных привычек — отказ от курения и умеренное потребление алкоголя. Все эти факторы вместе формируют образ жизни, который может способствовать сохранению здоровья и активности в пожилом возрасте.

Напомним, ранее мы рассказывали о традиционном блюде жителей Сардинии — овощном супе минестроне, который является частью рациона жителей одной из «Голубых зон». Его готовят из сезонных овощей, фасоли, чечевицы, нута и оливкового масла. Такой суп содержит растительный белок и клетчатку, хорошо вписывается в модель питания, характерную для регионов с высокой концентрацией долгожителей.

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