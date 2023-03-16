Должен ли семейный врач предоставлять свой номер телефона пациенту и отвечать на звонки

Должен ли семейный врач предоставить свой телефон пациенту и отвечать на его звонки в любое время, читайте в материале ТСН.ua

В условиях войны, распространения ковида граждане пытаются решать проблемы со здоровьем дистанционно. Поэтому часто просят, чтобы семейный врач предоставил собственный номер телефона.

Должны ли семейные врачи предоставлять мобильный телефон, разъясняет Национальная служба здоровья Украины.

Должен ли врач давать мобильный телефон

Семейный врач, терапевт или педиатр, оказывают первичную медицинскую помощь во время личного приема пациента в учреждениях первички.

В случаях, когда состояние пациента требует особого внимания и постоянной связи, врач может решить оказывать медицинскую помощь дистанционно, с помощью мобильного телефона.

Но врач не обязан по требованию пациента предоставлять ему свой личный номер мобильного телефона. Заметим, что медицинские услуги, оказываемые терапевтом, семейным врачом, педиатром не относятся к экстренным, поэтому врачи самостоятельно решает, какой номер телефона давать пациенту — собственный или контакт-центра или рецепции (регистратуры) заведения.

Национальная служба здоровья Украины отмечает, что в случае возникновения экстренной ситуации, когда требуется неотложная помощь, можно звонить по телефону до 103 или самостоятельно ехать в приемное отделение больница. Приемное отделение больниц работает круглосуточно, и такие случаи не требуют направления от семейного врача. В нерабочие дни и часы в амбулаториях обычно работает дежурный кабинет, туда также можно обратиться, когда у вашего семейного врача выходной.

Должен ли семейный врач отвечать на звонки

Врач самостоятельно решает, предоставлять ли личный номер телефона пациентам, если да, то в какие дни и часы отвечать на сообщения или звонки.

Если вы получили личный номер врача, договоритесь, в каких ситуациях и в какое время можно обращаться.

Если врач не отвечает на сообщение или не поднимает трубку, это может означать, что он ведет прием или занят.

В сообщении или по телефону лучше сразу себя назвать и рассказать о проблеме.

В Национальной службе здоровья Украины напоминают, что врач является человеком, а не круглосуточным сервисом. Врачи имеют определенные часы и выходные, имеют право выбирать способ связи с пациентом и решать, когда отвечать на звонки и сообщения.

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