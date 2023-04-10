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"Достали с того света": Маляр сообщила об уникальной операции военных медиков

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Достали с того света": Маляр сообщила об уникальной операции военных медиков

Фото: Associated Press

Медицинские Силы ВСУ не перестают удивлять.

Военные медики Украины провели сверхсложную хирургическую операцию бойцу ВСУ с огнестрельным обломочным ранением левой плевральной полости и полости перикарда, а также левых камер сердца.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Операция, которая была воплощена на днях в одном из прифронтовых госпиталей в народе, называют "достали с того света"", — отметила Маляр.

По ее информации, 8 апреля медики эвакуировали военнослужащего в тяжелом состоянии с множественными обломочными ранениями брюшной полости и сердца.

Врачи приняли решение о немедленном оперативном вмешательстве.

Ими было успешно выполнено:

  • ликвидацию парциальной тампонады сердца,
  • ушивание повреждения боковой поверхности левого желудочка между I-ю диагональной ветвью и I-ю ветвью тупого края огибающей артерии,
  • остановку кровотечения,
  • ликвидацию массивного свернутого левостороннего гемоторакса,
  • дренирование полости перикарда и левой плевральной полости,
  • герметизацию грудной клетки.

Сегодня самое страшное для пациента, к счастью, сзади. Состояние воина стабилизировали. Он транспортирован для дальнейшего лечения и выздоровления.

"Надеемся в ближайшем будущем показать нашего спасенного воина и рассказать его историю. Операция выполнялась хирургом Дмитрием Бешлеем и хирургической командой в составе Андрея Собка, Сергея Заячковского и Романа Собка", — сообщила Маляр.

Напомним, в Киеве впервые провели трансплантацию костного мозга от неродственного донора-украинца. Операцию благодаря донору, найденному в украинском реестре, провели в "Охматдете".

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