"Достали с того света": Маляр сообщила об уникальной операции военных медиков

Медицинские Силы ВСУ не перестают удивлять.
Военные медики Украины провели сверхсложную хирургическую операцию бойцу ВСУ с огнестрельным обломочным ранением левой плевральной полости и полости перикарда, а также левых камер сердца.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Операция, которая была воплощена на днях в одном из прифронтовых госпиталей в народе, называют "достали с того света"", — отметила Маляр.
По ее информации, 8 апреля медики эвакуировали военнослужащего в тяжелом состоянии с множественными обломочными ранениями брюшной полости и сердца.
Врачи приняли решение о немедленном оперативном вмешательстве.
Ими было успешно выполнено:
- ликвидацию парциальной тампонады сердца,
- ушивание повреждения боковой поверхности левого желудочка между I-ю диагональной ветвью и I-ю ветвью тупого края огибающей артерии,
- остановку кровотечения,
- ликвидацию массивного свернутого левостороннего гемоторакса,
- дренирование полости перикарда и левой плевральной полости,
- герметизацию грудной клетки.
Сегодня самое страшное для пациента, к счастью, сзади. Состояние воина стабилизировали. Он транспортирован для дальнейшего лечения и выздоровления.
"Надеемся в ближайшем будущем показать нашего спасенного воина и рассказать его историю. Операция выполнялась хирургом Дмитрием Бешлеем и хирургической командой в составе Андрея Собка, Сергея Заячковского и Романа Собка", — сообщила Маляр.
Напомним, в Киеве впервые провели трансплантацию костного мозга от неродственного донора-украинца. Операцию благодаря донору, найденному в украинском реестре, провели в "Охматдете".
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