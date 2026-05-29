Достаточно всего двух стаканов в день: ученые назвали напиток, снижающий холестерин

Обычный вишневый сок прекрасно защищает сосуды и снижает риск инсульта. Ученые выяснили, что этот напиток останавливает опасные внутренние воспаления, которые разрушают организм.

Всего два стакана вишневого сока в день могут существенно снизить риск инсульта и инфаркта. Ученые отмечают, что этот напиток богат полифенолами — природными соединениями, которые эффективно снижают давление, нормализуют уровень холестерина и защищают сердце.

Об этом пишет издание Daily Express.

Исследование, проведенное среди людей в возрасте от 65 до 80 лет, которые в течение 12 недель ежедневно пили кислый вишневый сок показало, что уровень «плохого холестерина» упал на 11%, а маркер воспаления (СРБ) уменьшился на четверть.

Ученые также зафиксировали снижение показателей оксидативного стресса и активацию гена OGG1, отвечающего за восстановление ДНК. Это подтверждает, что напиток эффективно защищает клетки от старения и опасных внутренних воспалительных процессов.

Два стакана вишневого сока в день могут существенно снизить риск инсульта и инфаркта / © pixabay.com

«Наши результаты показывают, что вишневый сок Монморанси может быть хорошим дополнением к здоровому для сердца рациону», — отметила ведущий исследователь и диетолог Шейо Чинг Чай из Делавэрского университета.

В исследовании приняли участие 34 добровольца, которые в течение эксперимента дважды в день пили по 225 мл вишневого сока или плацебо. По словам автора работы, в группе сока существенно снизилось систолическое (верхнее) артериальное давление, упал уровень «плохого холестерина», а также уменьшились показатели воспаления и оксидативного стресса (в частности биомаркеры СРБ и МДА).

Диетолог подчеркнула, что 94% участников без проблем соблюдали режим, а значит, два стакана вишневого сока в день является простой и приятной привычкой для укрепления здоровья.

Вишни сорта Монморенси доступны круглый год в сушеном, замороженном, консервированном, сочных и концентрированных видах. Рубиново-красный цвет и характерный кисло-сладкий вкус обусловлены высоким количеством полифенолов, в частности антоцианов.

Как отмечает ученая Чай, 450 мл вишневого сока сорта Монморанси — ежедневная норма потребления — содержат лишь 181 калорию и 34 грамма сахара. Это меньше, чем в других распространенных фруктовых соках и безалкогольных напитках. Это не повлияло на вес тела участников, уровень инсулина или инсулинорезистентность.

«Это говорит о том, что вишневый сок Монморенси можно легко включить в рацион без увеличения потребления калорий или сахара, особенно если его употреблять вместо подслащенных сахаром напитков», — отметила Чай.

