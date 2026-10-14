Дожить до 100 лет: кому врачи категорически не советуют отказываться от мяса

Люди, которые едят мясо, чаще доживают до 100 лет / © Фото из открытых источников

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Китайские ученые исследовали данные более 5000 человек от 80 лет, чтобы выяснить, влияет ли отказ от мяса на шансы дожить до 100 лет. Оказалось, что определенная связь с долголетием действительно существует, но ее объяснение может быть связано не столько с мясом, сколько с пищевыми потребностями организма в пожилом возрасте.

Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition.

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Что выяснили ученые о мясе и долголетии

Исследователи проанализировали данные продольного Китайского исследования здорового долголетия (Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey). Они сравнили 1459 человек, доживших до 100 лет, с 3744 умершими участниками, не достигшими этого возраста. Все они были в возрасте от 80 лет.

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В общей сложности в группе вегетарианцев шансы дожить до столетия оказались ниже, чем среди людей, которые ели мясо. Однако результаты существенно отличались в зависимости от массы тела участников и пола.

В частности, среди мужчин исследователи не обнаружили статистически значимую связь между вегетарианством и шансами дожить до 100 лет. Среди женщин такая закономерность прослеживалась отчетливее.

Почему важную роль играет масса тела

Самая заметная разница касалась участников с недостаточным весом. По данным исследования, среди женщин с низким индексом массы тела ежедневное употребление мяса на 44% повышало вероятность дожить до 100 лет по сравнению с вегетарианским рационом.

Эту связь не обнаружили среди людей с нормальным или избыточным весом. То есть результаты не свидетельствуют о том, что мясо в целом продлевает жизнь или что вегетарианское питание само по себе сокращает его.

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Индекс массы тела (ИМТ) — это соотношение массы тела к росту, которое используется для примерной оценки веса. В этом исследовании недостаточным считали вес при ИМТ ниже 18,5.

В старшем возрасте низкий вес может являться признаком того, что организм не получает достаточно энергии или питательных веществ. Поэтому ученые предполагают, что сбалансированное питание с достаточным количеством белка и других необходимых нутриентов может иметь особое значение для людей преклонных лет, склонных к недостаточному весу.

Обязательно ли есть мясо, чтобы стать долгожителем

Исследование не дает оснований утверждать, что каждому человеку нужно добавить мясо в рацион ради долголетия. Кроме того, результаты зависят от того, какие продукты заменяют мясо.

Участники, не евшие мяса, но употреблявшие рыбу, молочные продукты или яйца, имели такие же шансы дожить до 100 лет, как и те, кто ел мясо. В то же время среди веганов, исключивших все продукты животного происхождения, исследователи обнаружили более низкие шансы достичь столетнего возраста по сравнению с участниками, которые ели разнообразную пищу.

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Это не означает, что веганский рацион обязательно нездоров. Важно, обеспечивает ли он достаточное количество калорий, белка, витаминов и минералов. Если человек не ест мясо, то необходимые питательные вещества можно получать из других продуктов, но такой рацион требует продуманного планирования.

В то же время результаты работы не доказывают причинно-следственной связи. Исследователи учитывали питание участников пожилого возраста, но не могли полностью оценить, как изменялся их рацион в течение жизни. На пищевые привычки могли влиять и возрастные изменения, в том числе трудности с пережевыванием определенных продуктов.

Следовательно, делать вывод, что мясо само по себе увеличивает продолжительность жизни, рано. Результаты, скорее, указывают на важность полноценного питания и достаточной массы тела в очень почтенном возрасте.

Другие факторы здорового долголетия

По данным последних исследований, с возрастом организм постепенно теряет мышечную массу, а недостаточное количество белка может ускорять этот процесс. После 50 лет белок нужен не только для поддержания мышц, но и для нормальной работы иммунной системы и сохранения крепости костей. Среди его источников — яйца, молочные продукты, рыба, нежирное мясо, фасоль, чечевица, тофу, орехи и семена.

Но на Сардинии, которую относят к так называемым «Голубым зонам» с высокой концентрацией долгожителей, мясо обычно едят не часто — в основном в воскресенье или по особому случаю. Традиционный рацион коренных островитян состоял преимущественно из зерновых, хлеба, бобовых, овощей и фруктов. В то же время долголетие жителей острова связывают не только с питанием, но и с физической активностью, крепкими социальными связями и близостью к семье.

На долголетие также влияет еще один фактор, о котором часто забывают, — сон. Американские исследователи обнаружили связь между нехваткой ночного отдыха и меньшей продолжительностью жизни. Эта связь оставалась значимой даже после учета физической активности, занятости и образования.

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