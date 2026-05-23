Древний продукт с высоким содержанием белка стремительно набирает популярность

Камут, который относится к категории древних зерновых культур, привлек внимание диетологов из-за высокого содержания белка и клетчатки. Специалисты отмечают, что эта крупа может стать дополнительным источником питательных веществ в рационе и альтернативой другим популярным зерновым.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Камут — это разновидность пшеницы хорасан, который относится к так называемым «древним зернам». Его выращивали еще во времена Древнего Египта, а в США эта культура попала только в середине ХХ века. Зерна камута отличаются большим размером, золотистым цветом и насыщенным орехово-маслянистым вкусом.

Диетолог и основательница Simply Wellness Саманта Петерсон объясняет, что главное отличие камута от обычной пшеницы заключается в меньшем уровне обработки. Именно поэтому продукт считают более питательным. По ее словам, некоторые люди также легче переносят камут по сравнению с обычными пшеничными изделиями, хотя он, как и другие виды пшеницы, содержит глютен.

Специалисты отмечают, что камут отличается высоким содержанием растительного белка. По информации Министерства сельского хозяйства США, в 100 граммах этого зерна содержится около 15,2 грамма белка и 8,7 грамма клетчатки. Это больше, чем во многих популярных зерновых культурах.

Эксперты отмечают, что сочетание белка и клетчатки помогает дольше сохранять чувство сытости. Кроме этого, камут может поддерживать стабильный уровень сахара в крови и положительно влиять на работу кишечника. Нутрициолог Валери Агьеман считает, что такая крупа особенно полезна для людей с насыщенным графиком, когда нет возможности часто перекусывать.

Еще одно преимущество камута — содержание важных минералов. В частности, в зерне есть магний, цинк и селен, которых часто не хватает в ежедневном рационе.

Использовать камут можно в различных блюдах. Диетологи советуют добавлять его в салаты, супы и теплые гарниры или использовать вместо риса или киноа. Также из него готовят питательные завтраки, сочетая зерно с фруктами, орехами, молоком или семенами льна. Специалисты рекомендуют отваривать камут заранее и хранить в холодильнике, чтобы быстро добавлять его в блюда в течение недели.

«Если вы ищете крупу, которая является одновременно функциональной и вкусной, камут — один из моих лучших выборов! Это простой способ улучшить ваши блюда, добавив больше питательных веществ, текстуры и ощущение удовольствия», — отметила Петерсон.

