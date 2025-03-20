Дубайский шоколад может быть опасен: что нашли исследователи

Популярность дубайского шоколада растет благодаря эксклюзивности и трендам в социальных сетях, но результаты независимых тестов поражают: качество далеко не всегда соответствует высоким ценам.

Об этом сообщило издание Spiegel.

В рамках тестирования было протестировано шесть плиток шоколада из Дубая, среди которых - популярные "Dubai Style Chocolate Pistachio Kadayif" от Lindt и "Milk Chocolate Pistachio Kadayif" от Fex Dessert. Эти плитки стоят от 7 до 25 евро за 100 граммов, что в несколько раз дороже обычного шоколада. Однако в отличие от своих цен, не все продукты продемонстрировали надлежащее качество.

Stiftung Warentest обнаружила, что четыре из шести протестированных плиток не соответствовали требованиям по маркировке: ингредиенты были неправильно указаны или не указана важная информация для аллергиков. Некоторые продукты даже содержали опасные загрязнители, в частности 3-монохлорпропандиол и глицидиловый эфир, которые могут быть канцерогенными. Это ставит под сомнение заявленное высокое качество этих продуктов.

Особенно тревожным является факт, что в некоторых образцах было обнаружено значительное количество афлатоксинов плесени - токсичных соединений, образующихся из-за грибков на фисташках. Эти вещества являются известными канцерогенами, которые могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем, если попадают в организм в больших количествах.

В частности, шоколад от Le Damas, содержащий фисташки и кондитерское тесто, продемонстрировал значительные загрязнения афлатоксинами. Кроме того, было обнаружено, что некоторые плитки содержат вредные жирные загрязнители, в основном из-за использования очищенного пальмового масла, которое может быть потенциально канцерогенным.

"Ожидается, что употребление шоколада не будет иметь никакого влияния на здоровье. Однако такие находки вредных веществ несовместимы с обещанием высокого качества", - указано в материале.

Ранее исследования, проведенные Управлением ветеринарных расследований Штутгарта и Государственным управлением защиты прав потребителей Северного Рейна-Вестфалии, обнаружили плесень, микотоксины и низкое содержание какао в некоторых импортных шоколадных продуктах из Дубая. В одних случаях даже поставлены под сомнение маркировки, ведь некоторые продукты не соответствовали стандартам для шоколада.

В то же время в исследовании Stiftung Warentest все протестированные продукты не содержали более 20% фисташек и были настоящим шоколадом. Однако важно помнить, что фисташковый крем является самой дорогой частью такого шоколада, и поэтому более дешевые аналоги часто содержат меньше этой составляющей.

Тем, кто хочет наслаждаться оригинальным дубайским шоколадом, тестеры советуют самостоятельно изготавливать этот продукт дома, используя шоколад, "волосы ангела", масло, кунжутную пасту и фисташковый крем.

Напомним, японские ученые обрели ключ к вечной молодости.

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