Думал, что получил травму в спортзале: студент узнал страшный диагноз только спустя несколько лет

Студент три года списывал боль в ноге на занятия в спортзале, но это оказался рак / © iStock

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21-летний Сиан Дуглас в течение трёх лет считал, что боль в ноге вызвана тренировками в спортзале. Позже парень нащупал опухоль, а о диагнозе «рак» узнал ещё до разговора с врачом — сообщение неожиданно появилось в приложении NHS, когда он вместе с мамой сидел в Starbucks.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Сиан учился на факультете информатики Манчестерского университета и регулярно занимался спортом. Боль в ноге он начал ощущать ещё в 17 лет, примерно за три года до постановки диагноза.

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Парень дважды обращался к врачам, а когда боль усилилась — пошел в поликлинику. По словам Сиана, медики предположили, что причиной могло быть повреждение нервов, поскольку очевидного объяснения его состояния не было. Сам студент также не подозревал о серьёзном заболевании. Из-за регулярных занятий в спортзале он решил, что, возможно, просто травмировал ногу во время тренировок.

Сначала боль практически не влияла на повседневную жизнь Сиана. В то же время ночью она часто усиливалась. Парень описывал её как стреляющую и отмечал, что из-за неприятных ощущений у него были проблемы со сном.

Опухоль обнаружил случайно

В июне 2024 года ситуация изменилась. Сиан массировал правую ногу, пытаясь облегчить боль, и нащупал опухоль. К врачу он обратился после возвращения в университет в сентябре. Сиан страдает диабетом 1-го типа и использует инсулиновую помпу. По его словам, университетский врач сначала предположил, что появление опухоли могло быть связано с ней.

Сам студент сомневался в таком объяснении, поскольку новообразование располагалось не рядом с помпой. Кроме того, он пользовался устройством уже довольно долго и раньше подобных проблем у него не было.

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Сиана направили на ультразвуковое исследование, однако ждать его пришлось около двух месяцев. Тогда его мама воспользовалась медицинской страховкой, чтобы сын смог пройти обследование в частной клинике. УЗИ подтвердило наличие опухоли. После этого Сиана направили на дальнейшие обследования в системе NHS — ему сделали МРТ и биопсию.

Диагноз пришел на телефон в Starbucks

Мать Сиана Луиза приехала в Манчестер, чтобы вместе с сыном пойти на прием, во время которого им должны были сообщить результаты обследований. Примерно за десять минут до встречи с врачом они находились в Starbucks. Именно тогда на телефон Сиана пришло уведомление из приложения NHS. В нём содержалась информация о том, что у парня рак.

«Это был настоящий шок. Он мгновенно вызвал у меня целую бурю эмоций — в основном горе, грусть и страх. Я не мог сразу это осознать», — вспоминал он.

Сиан рассказал, что не ожидал такого результата. До постановки диагноза друзья и родственники убеждали его не волноваться.

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Когда парень с мамой пришли на запланированный прием, врачи, по его словам, извинились за сложившуюся ситуацию. После этого они начали обсуждать возможные варианты лечения.

У Сиана диагностировали синовиальную саркому — редкий вид рака мягких тканей.

Четыре месяца химиотерапии

После постановки диагноза Сиан вернулся домой, чтобы во время лечения быть рядом с семьёй. Он проходил лечение в отделении Teenage Cancer Trust.

В течение четырёх месяцев мальчик проходил курс химиотерапии, с помощью которой врачи пытались уменьшить опухоль. Кроме того, ему проводили протонную лучевую терапию.

Лечение существенно изменило его повседневную жизнь. До болезни студент привык быть независимым, однако во время терапии ему стало сложно выполнять даже обычные дела. В частности, Сиану было трудно ходить или достаточно долго стоять, чтобы самостоятельно приготовить еду.

Химиотерапию он проходил циклами: неделю проводил в больнице, после чего ему приходилось две недели находиться дома перед следующим курсом. Однако, по словам Сиана, после лечения у него возникал нейтропенический сепсис. Из-за этого парню приходилось снова возвращаться в больницу, где он проводил еще примерно неделю.

Семичасовая операция и ещё шесть вмешательств

В мае 2025 года Сиану провели операцию по удалению опухоли, которая длилась семь часов. Хирургическое вмешательство было масштабным. По словам парня, медикам пришлось удалить значительную часть мышц, провести манипуляции с бедренной костью и удалить часть тазобедренного сустава.

На этом лечение не закончилось. После операции возникли многочисленные осложнения и инфекции. Из-за этого Сиану потребовалось ещё шесть хирургических вмешательств для очистки раны. Всего после постановки диагноза он перенёс семь операций.

Пришлось заново учиться ходить

После сложного лечения Сиан начал физиотерапию. Ему фактически пришлось заново учиться ходить. По словам парня, хирурги удалили две из четырёх мышц квадрицепса, а ещё одну мышцу переместили в другое место. Из-за этого во время реабилитации ему пришлось научиться использовать другие мышцы для поддержки тела и ходьбы.

Этот процесс длился около шести месяцев. В целом, по оценке Сиана, на восстановление у него ушло чуть больше года. В то же время полностью вернуться к той жизни, которой он жил до болезни, он уже не сможет.

Во время борьбы с раком парня поддерживал фонд Teenage Cancer Trust. Особенно важной для него стала психологическая помощь. Сиан рассказывал, что боялся смерти, но не хотел обсуждать этот страх с родителями, чтобы не огорчать их.

Когда он рассказывал о своих переживаниях друзьям и родственникам, те пытались успокоить его словами, что всё будет хорошо. Зато беседы со специалистом помогали ему открыто говорить о страхах и переживаниях, не скрывая их.

Рак распространился на легкие

Недавно Сиан прошел очередное обследование. Оно показало, что рак распространился на его легкие. Сейчас врачи следят за его состоянием.

Болезнь также вынудила студента прервать обучение. Диагноз ему поставили на последнем курсе университета, после того как он уже посвятил учебе около двух с половиной лет.

Сиан признавался, что ему было особенно тяжело видеть, как его друзья и сестра заканчивают учебу. Парню казалось, что из-за болезни он остался позади.

Несмотря на длительное лечение, семь операций и сложную реабилитацию, Сиан в конце концов смог вернуться в университет. В июле он закончил учебу. При этом врачи продолжают наблюдать за его здоровьем.

Напомним, ранее мы сообщали, что мальчик, который девять лет пробыл в коме, умер из-за тяжелых последствий заражения кишечной палочкой. Инфекцию у ребёнка обнаружили после того, как он съел сыр из непастеризованного молока.

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