Думала, что это сильное похмелье: девушка проигнорировала серьезные симптомы и чуть не умерла

Девушка спутала похмелье с сепсисом / © Credits

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18-летняя Элль Блэк, которая училась в Кардиффском университете в Великобритании, заболела после вечера с друзьями и сначала решила, что имеет сильное похмелье . Девушка чувствовала себя все хуже, но обратилась к врачам только тогда, когда к сонливости и тошноте добавились высокая температура и сильная боль в мышцах.

Об этом пишет Unilad.

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Какие симптомы поначалу показались похмельем

Накануне Элль вместе с друзьями смотрела матчи турнира Six Nations по регби. На следующее утро она очнулась с ощущением, которое поначалу показалось обычным следствием вечера накануне.

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Однако в течение дня ее состояние не улучшалось. Девушка стала очень сонливой, не могла содержать пищу, у нее поднялась высокая температура, а чувство жара сменялось ознобом.

«Естественно, сначала все, включая меня, предположили, что я просто страдаю от сильного похмелья», — рассказала девушка позже журналистам.

Когда симптомы не проходили, Элль поняла, что ситуация может быть более серьезной. Она обратилась за медицинской консультацией онлайн, где заподозрили ларингит и назначили антибиотики.

Но к тому моменту девушка уже чувствовала себя настолько плохо, что не могла даже забрать назначенное лекарство. Вскоре у нее появилась сильная боль в мышцах, после чего она самостоятельно отправилась в больницу.

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Врачи обнаружили сепсис

В больнице Элль сразу сказала медикам, что опасается сепсиса. Ее осмотрели в течение 15 минут, а менее чем через полчаса по прибытии уже начали внутривенно вводить антибиотики и жидкость.

Впоследствии врачи установили, что сепсис развился из-за паратонзилярного абсцесса — серьезного осложнения тонзиллита. Девушка несколько дней оставалась в больнице, пока медики следили за ее состоянием и контролировали инфекцию.

Элль полностью поправилась, но врачи предупредили ее, что еще 12 часов без лечения могли иметь совсем другой, роковой результат.

«Именно эта скорость является причиной того, что я все еще жива», — призналась девушка.

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По ее словам, даже после того, как инфекцию удалось вылечить, она еще несколько недель чувствовала себя истощенной.

Почему важно распознать сепсис

Сепсис опасна для жизни реакцией организма на инфекцию, которая может быстро привести к повреждению органов. История Элль показала ей, сколь легко на раннем этапе серьезное состояние можно спутать с менее опасной проблемой.

«Я поняла, что это не похмелье и вирус. Это было нечто гораздо более серьезное».

Девушка решила рассказать о своем опыте, чтобы привлечь внимание молодых людей к симптомам сепсиса. Она отмечает, что он может возникнуть у человека любого возраста, независимо от его физической формы и общего состояния здоровья.

«Распознавание симптомов сепсиса, доверие к собственным инстинктам и быстрое обращение в больницу сыграли решающую роль в моем выздоровлении».

Элль также призывает университеты включить информацию о сепсисе в обязательную часть вступительного инструктажа для студентов. По ее мнению, молодые люди, впервые живущие вдали от дома, должны знать, как распознать опасное состояние и когда необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.

«Если вы или кто-то из ваших знакомых внезапно и серьезно заболел, не бойтесь обратиться за неотложной медицинской помощью. Лучше пройти обследование, чем ждать, ведь во время сепсиса важна каждая минута».

Напомним, чрезмерная тревожность по поводу своего здоровья может быть не менее опасной, чем беззаботность. Если вы постоянно ищете у себя болезни, а страх не исчезает даже после хороших результатов анализов, следует обратиться к специалисту.

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