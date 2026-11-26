Женщина умерла от рака за считанные недели — какие симптомы у нее наблюдались / © Freepik

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В Великобритании 39-летняя Хейли Базвелл скончалась от рака поджелудочной железы, даже не дождавшись официального диагноза. Сначала женщина приняла симптомы опасной болезни за обычный грипп.

Об этом пишет UNILAD.

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Первые признаки недомогания у жительницы графства Суррей появились в январе 2025 года. В течение месяца её беспокоили тошнота, отсутствие аппетита, а также боль в груди и животе. Из-за ухудшения самочувствия женщине назначили компьютерную томографию.

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21 февраля врачи сообщили Хейли и её близким, что в поджелудочной железе обнаружили крупное новообразование. Медики заподозрили рак на поздней стадии, однако для подтверждения диагноза необходимо было провести биопсию.

Состояние британки стремительно ухудшалось. За неделю до смерти она начала кашлять кровью и почти утратила способность самостоятельно ходить. Из-за тяжелого состояния пациентки врачи так и не смогли провести биопсию.

Хейли скончалась 10 марта — менее чем через три недели после того, как стало известно об опухоли.

Только после смерти женщины в ходе вскрытия была обнаружена 12-сантиметровая опухоль поджелудочной железы. По словам отца британки, рак успел распространиться на другие органы, в частности на легкие, селезенку и сердце.

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Родные Хейли до сих пор потрясены тем, как быстро прогрессировала болезнь. По словам её 64-летнего отца Питера, дочь вела активный образ жизни, много ходила пешком, не курила и не употребляла алкоголь. За 18 месяцев до трагедии от рака умерла и её мать.

В настоящее время семья призывает увеличить финансирование исследований рака поджелудочной железы, его симптомов и методов лечения.

Какие симптомы рака поджелудочной железы

По данным Кливлендской клиники, рак поджелудочной железы сложно выявить на ранних стадиях, поскольку заболевание часто протекает бессимптомно.

По мере прогрессирования заболевания у пациентов могут появиться следующие симптомы:

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пожелтение кожи и белков глаз;

тошнота;

боль в верхней части живота, спине или боку;

зуд кожи;

повышенная утомляемость;

потемнение мочи и изменение цвета стула.

По прогнозам, к 2030 году рак поджелудочной железы может стать второй по распространенности причиной смерти от онкологических заболеваний в США.

Напомним, что онкологические заболевания не всегда проявляются специфическими симптомами. Ранее мы сообщали, что первыми признаками рака могут стать изменения в самочувствии, которым человек долгое время не придает особого значения.

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