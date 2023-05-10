Думала, что просто потянула мышцу на шее, но это был рак 4-й стадии: женщина назвала симптомы (фото)

У инструктора по фитнесу, которая подумала, что просто потянула мышцу шеи, диагностировали четвертую стадию рака.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

В сентябре в 2021 году, проводя шесть уроков упражнений в неделю, Лили Венус начала ощущать головокружение. Кроме того, она была "невероятно уставшей" и спала не реже одного раза днем. Затем у тренера появилось "неудобное чувство в шее". Впрочем, она подумала, что просто плохо спала.

Лили Венус / Фото: dailymail.co.uk

Симптомы Венус продолжались и в течение следующей недели, но она объяснила их усталостью от физических упражнений и необходимостью заботиться о новом щенке.

"В конце той недели у меня появилась шишка чуть выше ключицы. Дискомфорт мешал мне изучать верхнюю часть тела на моих уроках упражнений, поэтому я записалась на прием к врачу", — вспомнила она.

Лили Венус на тренировке / Фото: dailymail.co.uk

Лили, которой тогда было 24 года, посетила своего врача общей практики в ноябре в 2021 году.

Через две недели у нее диагностировали четвертую стадию лимфомы Ходжкина, разновидность рака крови, и сказали, что у нее опухоли по обе стороны шеи, а также на груди и в легких.

Женщина думала, что потянула мышцу на шее / Фото: dailymail.co.uk

Женщина из Винчестера в Хэмпшире прошла 12 изнурительных курсов химиотерапии в университетской больнице Саутгемптона, и ей сказали, что она может потерять способность к рождению детей.

Но у 26-летней Лили уже год ремиссия, она вернулась к занятиям фитнесом и сохранила свою фертильность. Впрочем, женщина говорит, что теперь у нее много новых аллергий, и "ее сердце и другие органы навсегда будут слабее, чем когда-либо".

Лили Венус прошла 12 изнурительных курсов химиотерапии / Фото: dailymail.co.uk

"Я всегда мечтала стать матерью, и незнание того, смогу ли я достичь этого статуса в своей жизни, только заставляло меня желать этого еще больше. Во время моего лечения мне пришлось смириться с такими изменениями, как потеря волос, невозможность появляться перед людьми такой, какой я была раньше, и не иметь возможности жить своей жизнью, как раньше. После лечения мне пришлось смириться с тем, что у меня больше никогда этого года не будет. Я так благодарна за возможность двигаться вперед с новой оценкой того, насколько прекрасна жизнь", — поделилась женщина.

У 26-летней Лили уже год ремиссия / Фото: dailymail.co.uk

Напомним, у женщины диагностировали рак кожи после того, как "прыщ" на носу получил злокачественное образование. Она год маскировала его косметикой.

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