Два года принимал "супер-оземпик": мужчина показал результат похудения на 37 кг (фото)

Препарат / © Associated Press

Американец поделился в соцсетях результатами похудения после двух лет использования препарата ретатрутид, который часто называют супер-Ozempic. По его словам, за это время он скинул около 37 килограммов.

Об этом пишет LAD Bible.

Муж опубликовал фотографии до и после прохождения курса. Если раньше его вес составлял около 122 кг, то сейчас он уменьшился до 91 кг.

«Речь идет не о внешности, а о здоровье и жизни. Я просто рад, что у меня есть шанс увидеть, как взрослеют мои дети», — написал он.

Как известно, ретатрутид является экспериментальным препаратом компании Eli Lilly, который относится к классу лекарства GLP-1. В отличие от популярных препаратов типа Ozempic и Mounjaro, он влияет сразу на три гормональных механизма, участвующих в регуляции аппетита и обмена веществ.

Ретатрутид находится на третьей фазе клинических испытаний и еще не получил широкого одобрения для использования. Предыдущие исследования показывают значительный потенциал препарата для борьбы с ожирением, однако окончательные выводы по его эффективности и безопасности должны быть подтверждены после завершения испытаний.

Ранее говорилось, что препараты для похудения на основе GLP-1, в частности Ozempic, могут влиять не только на аппетит, но и на работу мозга, эмоции, мотивацию и т.д. Некоторые пользователи сообщают об уменьшении «пищевого шума», но также об эмоциональной отстраненности, снижении интереса к хобби или сексуальному влечению. Ученые пока не имеют окончательного ответа, изменяют ли эти препараты личность, однако исследования подтверждают их влияние на нейронные и поведенческие реакции. Специалисты отмечают, что история GLP-1 давно вышла за пределы борьбы с лишним весом и требует дальнейшего изучения.

