Два ночных симптома, мешающих спать, могут быть признаком опасного заболевания

© Pexels

Реклама

Ночная бессонница может быть не просто следствием стресса, а серьезным сигналом организма об опасности. Врачи рассказали о двух специфических симптомах, которые часто указывают на развитие рака и требуют немедленного обследования.

Об этом пишет Daily Express.

Ночная бессонница и сильное потоотделение во время сна могут быть тревожными сигналами организма, хотя часто они имеют значительно более простые причины. Эксперты отмечают, что не стоит паниковать раньше времени, однако игнорировать необычные состояния тоже опасно.

Реклама

Если вы заметили внезапные изменения, которые ранее были вам несвойственны, лучше сразу обратиться к врачу. Прислушайтесь к своему телу — своевременная проверка поможет исключить серьезные риски, ведь симптомов опасных болезней слишком много, чтобы контролировать их самостоятельно.

Сильная ночная потливость

Потеть ночью — это обычная реакция организма на повышение температуры в комнате, или же сном, рядом с близким человеком.

Медики советуют не игнорировать сильную ночную потливость или беспричинную лихорадку. Хотя такие симптомы часто возникают из-за инфекции, побочного действия лекарств или менопаузы, они также могут сопровождать определенные онкологические заболевания, в частности лимфому.

Если вы буквально просыпаетесь в мокрой постели без видимых причин, обязательно обратитесь к врачу и пройдите обследование.

Реклама

Бессонница

Бессонница — это не только трудности с засыпанием, но и прерывистый сон или слишком ранние пробуждения. По статистике, с такими расстройствами сталкивается каждый третий.

Обычно причины банальны: стресс, тревожность или переутомление. Однако специалисты британской организации Cancer Research UK предостерегают, что хронические проблемы со сном могут быть и косвенным симптомом онкологических заболеваний, поэтому такое состояние не стоит оставлять без внимания врачей.

Бессонница может быть следствием других симптомов рака, таких как боль или тошнота, также это состояние может быть одним из побочных эффектов лечения.

В то же время в Cancer Research UK назвали наиболее известные симптомы рака:

Реклама

постоянная усталость;

необъяснимое кровотечение или появление синяков;

необъяснимая боль или ломота в теле;

стремительная потеря веса;

необычный комок или отек, появившийся на вашем теле.

«Вот почему важно знать, что для вас является нормальным, и обратиться к врачу, если вы заметили какие-либо необычные изменения или симтом, который не исчезает. Это может помочь диагностировать рак на ранней стадии, когда лечение имеет больше шансов на успех», — отмечают специалисты.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.