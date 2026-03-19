Новое исследование американских ученых показало: два привычных фрукта — авокадо и манго — способны заметно улучшить состояние сосудов и снизить артериальное давление даже без изменения остального рациона или образа жизни.

Об этом сообщило издание earth.com.

Как проводили исследования

Учёные из Иллинойского технологического института под руководством профессора Бритт Бертон-Фримен разделили взрослых с преддиабетом на две группы. Первая ежедневно в течение восьми недель добавляла к привычному меню одно среднее авокадо сорта Хасс и чашку свежего манго. Вторая потребляла эквивалентное количество калорий, но из углеводных продуктов. Важно, что участники не меняли физическую активность и не пытались похудеть.

Что показали результаты

После восьми недель группа, употреблявшая фрукты, продемонстрировала лучшие показатели сразу по нескольким параметрам сердечно-сосудистого здоровья.

Особенно показательными оказались данные по функции сосудов. Так называемая потокозависимая дилатация (FMD) — способность артерий расширяться в ответ на усиленный кровоток — выросла в группе авокадо-манго до 6,7%, тогда как в контрольной группе этот показатель, наоборот, снизился до 4,6%.

Существенная разница зафиксирована и в показателях диастолического давления, прежде всего у мужчин. У тех, кто употреблял фрукты, центральное артериальное давление снизилось примерно на 1,9 мм рт. ст., тогда как в контрольной группе оно выросло в среднем на 5 мм рт. ст.

Почему именно эти два фрукта

Авокадо и манго — непохожи по вкусу и текстуре, однако питательно дополняют друг друга.

Авокадо является источником мононенасыщенных жиров, которые поддерживают здоровый уровень холестерина, а также клетчатки, калия и витаминов E, C, K и группы B. Антиоксиданты лютеин и зеаксантин дополнительно защищают здоровье глаз.

Манго, в свою очередь, богато витаминами C и A, полифенолами и бета-каротином, а также калием и фолатом — веществами, поддерживающими работу сердца и сосудов.

Кроме того, в группе, потреблявшей эти фрукты, зафиксировали рост потребления клетчатки, витамина С и полезных жиров, а также улучшение отдельных показателей функции почек.

Что это значит

Главный исследователь, профессор Иллинойского технологического института Бритт Бертон-Фримен отметила, что результаты подтверждают эффективность подхода, ориентированного на питание, в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно среди людей с преддиабетом.

В то же время в исследовании не обнаружили изменений в уровнях холестерина, глюкозы или воспаления, поэтому речь идёт не об универсальном решении. Однако, как подчёркивают авторы, даже небольшие изменения в рационе могут положительно влиять на отдельные показатели здоровья без жёстких ограничений.

Отметим, что сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в мире, и для людей с преддиабетом этот риск выше.

