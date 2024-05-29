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Два простых шага к быстрому похудению: как за неделю сбросить 5 лишних килограммов

Два простых шага к быстрому похудению: как за неделю сбросить 5 лишних килограммов

Как за неделю похудеть на 5 килограмм / Фото: Freepik

Чтобы похудеть за несколько дней, достаточно двух целенаправленных действий, которые приведут к поразительному результату.

Если вы не успели подготовиться к пляжному сезону, не беда, еще есть время быстро избавиться от лишних килограммов, мешающих одеть любимые вещи. Да, потеря пяти килограммов за неделю – цель очень амбициозная, однако вполне реальная. Рассказываем, как быстро похудеть без тренировок, не соблюдая жестких изнурительных диет.

Как за неделю сбросить 5 килограмм: два шага к быстрому похудению

Эти простые шаги, рекомендуемые врачами-диетологами, помогут быстро сбросить лишний вес и держать фигуру стройной.

  • Шаг №1. Во время каждого приема пищи нужно долго и медленно жевать, это примерно 40-50 движений на одну порцию, которую вы положили в рот. Необходимо жевать до тех пор, пока еда не превратится в жидкую смесь и только потом ее следует глотать. Только одно такое упражнение в течение 7-10 дней поможет снизить вес, даже если вы больше ничего не будете делать.
  • Шаг №2. Следует исключить все быстрые углеводы из вечернего приема пищи. А еще лучше уже после 16:00 не есть сладкого, выпечки, хлеба и соленой еды. Разрешается употреблять овощи, бобовые, цельнозерновые каши, белковые продукты – рыбу, курицу и индейку. Можно добавить несколько жиров животного и растительного происхождения.

Как быстро похудеть без диет и спорта: 7 простых правил

Если необходимо сбросить лишние килограммы за несколько дней, но нет желания или возможности ходить в тренажерный зал и сидеть на диетах, помогут эти простые советы. Что нужно делать?

  1. Старайтесь пить больше воды, особенно важно выпивать стакан перед каждым приемом пищи.
  2. Добавьте в свой ежедневный рацион как можно больше зеленых листковых овощей, ешьте салаты, заправленные оливковым маслом.
  3. Пережевывайте пищу не спеша, тогда процессы пищеварения будут гораздо быстрее.
  4. Не следует злоупотреблять перекусами, разрешается только 1-2 в день, тогда они не будут вредить вашей фигуре.
  5. Нужен качественный сон, поэтому хорошо высыпайтесь. Если нарушается ночной отдых, может замедлиться метаболизм, что приводит к проблемам с избыточным весом.
  6. Исследования ученых подтверждают, что прохлада влияет на снижение веса. Поэтому по возможности снижайте температуру в жилом помещении.
  7. Контролируйте свой вес, чтобы держать руку на пульсе. Это может быть узкая одежда, контрольные взвешивания и т.д. Так вы сможете сориентироваться, когда пора заняться своей фигурой.

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