Два простых шага к быстрому похудению: как за неделю сбросить 5 лишних килограммов

Чтобы похудеть за несколько дней, достаточно двух целенаправленных действий, которые приведут к поразительному результату.

Если вы не успели подготовиться к пляжному сезону, не беда, еще есть время быстро избавиться от лишних килограммов, мешающих одеть любимые вещи. Да, потеря пяти килограммов за неделю – цель очень амбициозная, однако вполне реальная. Рассказываем, как быстро похудеть без тренировок, не соблюдая жестких изнурительных диет.

Как за неделю сбросить 5 килограмм: два шага к быстрому похудению

Эти простые шаги, рекомендуемые врачами-диетологами, помогут быстро сбросить лишний вес и держать фигуру стройной.

Шаг №1. Во время каждого приема пищи нужно долго и медленно жевать, это примерно 40-50 движений на одну порцию, которую вы положили в рот. Необходимо жевать до тех пор, пока еда не превратится в жидкую смесь и только потом ее следует глотать. Только одно такое упражнение в течение 7-10 дней поможет снизить вес, даже если вы больше ничего не будете делать.

Во время каждого приема пищи нужно долго и медленно жевать, это примерно 40-50 движений на одну порцию, которую вы положили в рот. Необходимо жевать до тех пор, пока еда не превратится в жидкую смесь и только потом ее следует глотать. Только одно такое упражнение в течение 7-10 дней поможет снизить вес, даже если вы больше ничего не будете делать. Шаг №2. Следует исключить все быстрые углеводы из вечернего приема пищи. А еще лучше уже после 16:00 не есть сладкого, выпечки, хлеба и соленой еды. Разрешается употреблять овощи, бобовые, цельнозерновые каши, белковые продукты – рыбу, курицу и индейку. Можно добавить несколько жиров животного и растительного происхождения.

Как быстро похудеть без диет и спорта: 7 простых правил

Если необходимо сбросить лишние килограммы за несколько дней, но нет желания или возможности ходить в тренажерный зал и сидеть на диетах, помогут эти простые советы. Что нужно делать?

Старайтесь пить больше воды, особенно важно выпивать стакан перед каждым приемом пищи. Добавьте в свой ежедневный рацион как можно больше зеленых листковых овощей, ешьте салаты, заправленные оливковым маслом. Пережевывайте пищу не спеша, тогда процессы пищеварения будут гораздо быстрее. Не следует злоупотреблять перекусами, разрешается только 1-2 в день, тогда они не будут вредить вашей фигуре. Нужен качественный сон, поэтому хорошо высыпайтесь. Если нарушается ночной отдых, может замедлиться метаболизм, что приводит к проблемам с избыточным весом. Исследования ученых подтверждают, что прохлада влияет на снижение веса. Поэтому по возможности снижайте температуру в жилом помещении. Контролируйте свой вес, чтобы держать руку на пульсе. Это может быть узкая одежда, контрольные взвешивания и т.д. Так вы сможете сориентироваться, когда пора заняться своей фигурой.

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