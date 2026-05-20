Два стакана в день: исследователи нашли эффективное средство для очищения сосудов и снижения давления

Ученые выяснили, что доступный по цене и популярный напиток способен облегчить состояние людей, страдающих от двух серьезных заболеваний. Его регулярное употребление как элемента сбалансированного и здорового рациона способствует нормализации артериального давления, а также существенно снижает показатели холестерина в крови.

Об этом пишет издание Daily Express.

Гипертония и избыток холестерина в организме являются предпосылками для развития инсультов и сердечных приступов. Для нормализации этих показателей, врачи обычно советуют скорректировать ежедневное меню.

В частности, отказ от насыщенных жиров помогает очистить сосуды от холестериновых бляшек, а ограничение соли в рационе стабилизирует давление. В то же время существует универсальный напиток, способный эффективно противодействовать обеим этим угрозам одновременно.

Многочисленные научные эксперименты подтверждают, что обычный апельсиновый сок заметно снижает как артериальное давление, так и уровень вредного холестерина.

Как апельсиновый сок влияет на кровяное давление

В 2021 году в Европейском журнале питания обнародовали результаты одного исследования: люди, которые двенадцать недель пили апельсиновый сок, имели более низкое артериальное давление.

По мнению ученых, это благодаря гесперидину, который постепенно снижает как систолическое, так и пульсовое давление. Исследователи отмечают, если пить сок регулярно, то эффект от разовой порции становится более заметным.

Поэтому исследователи отмечают, что для людей с повышенным давлением или гипертонией первой стадии апельсиновый сок с гесперидином может стать полезным дополнительным средством, которое помогает держать давление под контролем.

Как апельсиновый сок влияет на уровень холестерина

В публикации журнала «Липиды в здоровье и болезнях» за 2023 год описан эксперимент с участием 129 человек, часть из которых более года ежедневно выпивала около двух стаканов апельсинового сока. В результате регулярное употребление этого напитка обеспечило участникам существенное снижение общего холестерина, причем положительный эффект зафиксировали как у пациентов с нормой, так и с отклонениями.

У тех, кто не пил сок ежедневно, никаких изменений не произошло. Кроме того, масштабный анализ еще девяти научных работ подтвердил, что такой напиток действенно борется с «плохим» холестерином (ЛПНП), хотя и не оказывает ощутимого влияния на «хорошие» липиды.

В то же время специалисты отмечают, если у вас есть какие-то беспокойства относительно уровня холестерина или артериального давления, вам следует обратиться к своему семейному врачу.

