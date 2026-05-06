"Дважды останавливалось сердце": женщина едва не умерла из-за хантавируса и поделилась пережитым

Хантавирусный синдром может убить человека за считанные дни, а смертность достигает 40%. Женщина, которая чудом выжила после контакта с грызунами, поделилась воспоминаниями и назвала три специфических симптома хантавируса, которые нельзя игнорировать.

Об этом пишет LadBible.

Рассказ женщины, которая пережила хантавирус

Дебби Зиппериан из Монтаны (США), которая смогла пережить хантавирусный кардиопульмональный синдром (HPS) после всего «пяти минут» контакта, рассказала о трех основных симптомах, с которых началось заболевание.

В 2011 году женщина зашла в старый курятник на своем ранчо, чтобы забрать миски для кошачьей еды. Она провела там менее пяти минут, но этого оказалось достаточно, чтобы вдохнуть пыль, загрязненную испражнениями грызунов, которые переносили вирус.

«Мое лицо было совсем рядом с этим», — вспоминала Зиппериан в интервью.

Примерно через неделю у нее проявились три ключевых симптома:

сильное истощение, острая боль в шее, боль в спине.

После нескольких обращений к врачам женщине в конце концов установили диагноз HPS.

На тот момент ее состояние уже было крайне тяжелым: во время пребывания в больнице Зиппериан переживала галлюцинации, спутанность сознания и дыхательную недостаточность.

«У меня дважды останавливалось сердце», — рассказала женщина, добавив, что медикам было сложно подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких из-за сильного стресса и проблем с седацией.

Покойный муж Зиппериан позже рассказал, что женщину пришлось фиксировать, поскольку она вела себя «истерично, как бешеная рысь».

Дебби пришла в себя только через неделю пребывания в больнице и отметила, что мысли о сыне Ваетте помогли ей выжить.

Впрочем, болезнь оставила серьезные последствия — поражение позвоночника и нервной системы. Женщине пришлось заново учиться ходить, а также она долгое время испытывала трудности с памятью и концентрацией.

Хантавирус — что это

Хантавирус — это группа вирусов, переносчиками которых являются мыши и крысы. Заражение происходит через контакт с их испражнениями или мочой.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первые проявления болезни обычно возникают через 2 — 4 недели после инфицирования, хотя иногда могут появиться уже через неделю или даже через восемь.

Чаще всего американские разновидности вируса вызывают хантавирусный кардиопульмональный синдром (HCPS), который поражает сердце и легкие. ВОЗ отмечает, что уровень смертности составляет от 20% до 40%.

Эта информация появилась на фоне сообщений о трех летальных случаях, связанных со вспышкой, которую связывают с нидерландским круизным судном.

Симптомы хантавируса

По данным ВОЗ, хантавирус может вызвать два опасных для жизни синдрома: хантавирусный кардиопульмональный синдром (HCPS) и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (HFRS).

Ранние симптомы HCPS (поражение легких) проявляются через 1 — 8 недель после заражения и включают:

усталость,

повышенную температуру,

боль в мышцах,

головную боль,

головокружение,

озноб,

тошноту и рвоту,

диарею.

Позже могут появиться:

кашель,

одышка,

ощущение сдавливания в груди.

Ранние симптомы HFRS (поражение почек) возникают через 1 — 2 недели после заражения и включают:

сильную головную боль,

боль в спине,

боль в животе,

повышенную температуру или озноб,

тошноту,

ухудшение зрения.

Поздние проявления:

снижение артериального давления,

внутренние кровотечения,

острая почечная недостаточность.

Вспышка хантавируса на круизном лайнере — что известно

Напомним, на круизном лайнере MV Hondius в Атлантике произошла вспышка хантавируса, унесшая жизни трех человек, среди которых двое граждан Нидерландов. По данным ВОЗ, на борту подтвержден один случай инфицирования и еще пять вероятных; один пассажир находится в реанимации в ЮАР. Судно направлялось из Аргентины в Кабо-Верде. Специалисты предупреждают о возможном росте количества больных из-за длительного инкубационного периода вируса, который обычно передается от грызунов.

