Здоровье
376
2 мин

Две эмоции, которые тихо крадут до 20 лет вашей жизни — и почти каждый испытывал их хотя бы раз

Современная наука подтверждает давно известную истину: наши эмоции оказывают непосредственное влияние на физическое здоровье.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какие эмоции влияют на продолжительность жизни

Какие эмоции влияют на продолжительность жизни / © pexels.com

По данным нового исследования, опубликованного в сентябрьском выпуске журнала The Lancet Regional Health — Europe (2025 год), существуют две эмоции, которые буквально крадут годы жизни.

Это хроническая депрессия и постоянная тревожность. Если они постоянно присутствуют в повседневной жизни, риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний резко возрастает, а общая продолжительность жизни значительно сокращается.

Что усугубляет ситуацию

Депрессия и непрерывная тревога запускают в организме биологически вредные процессы: повышается уровень воспаления, активизируется гормон стресса. Это создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, делая их более уязвимыми к болезням.

Исследователи установили, что постоянное чувство тревоги и грусти повышает риск инфаркта и инсульта на 41%, а общий уровень смертности возрастает примерно вдвое по сравнению с людьми, которые не испытывают такого эмоционального бремени.

По мнению авторов исследования, негативное эмоциональное состояние настолько глубоко влияет на физиологию, что даже здоровый образ жизни и правильное питание не способны компенсировать ущерб, причиненный длительной депрессией или постоянным страхом.

Как защитить себя от разрушительных эмоций

Чтобы сохранить здоровье и избежать серьезных осложнений, эксперты советуют:

  1. Регулярно проходить обследование — контролировать состояние эндокринной системы и микробиома кишечника.

  2. Делиться переживаниями — вести дневник или обсуждать страхи со специалистами.

  3. Двигаться ежедневно — бег, плавание, йога снижают уровень кортизола и улучшают настроение.

  4. Организовать пространство для позитива — рабочее место и дом должны стимулировать положительные эмоции и минимизировать раздражители.

  5. Практиковать релаксацию и осознанность — дыхательные упражнения, медитация и техники mindfulness помогают снизить стресс.

  6. Правильное питание — рацион, богатый омега-3, магний и витамины группы B, поддерживает психическое и физическое здоровье.

Следуя этим правилам, можно укрепить здоровье, меньше страдать от постоянного стресса и жить дольше, оставаясь активным и энергичным человеком.

