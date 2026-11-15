Две минуты, чтобы избавиться от стресса: кардиолог рассказала, как остановить ежедневное истощение

Преодоление стресса

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Украинцы живут в условиях хронического стресса из-за войны, однако психологическое напряжение усугубляют и обычные повседневные обстоятельства: чрезмерная рабочая нагрузка, проблемы в семейных отношениях, постоянные уведомления, недостаток отдыха и переутомление. Длительный стресс может сказываться на сне, концентрации, настроении и физическом самочувствии.

Об этом пишет в издании ZN.ua врач-кардиолог, медицинский консультант Heartbeat Mobile Labs (Швейцария) Александра Телегузова.

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Когда повседневные дела становятся источником стресса

По словам специалистки, стрессовая реакция сама по себе не является вредной. Это естественный механизм, который помогает организму мобилизоваться перед испытаниями: повышает бдительность, ускоряет сердцебиение и обеспечивает дополнительную энергию для действий.

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Проблемы возникают тогда, когда напряжение становится слишком сильным или длительным, а у человека нет достаточно времени для восстановления. В таком состоянии организм постоянно реагирует на новые раздражители, даже если непосредственной угрозы нет.

Среди признаков накопления стресса кардиолог называет нарушения сна, трудности с концентрацией, изменения аппетита и настроения, мышечное напряжение, головную боль и раздражительность. Человек может замечать, что постоянно сжимает челюсти, не может сосредоточиться на рабочих документах или становится нетерпеливым в общении с близкими.

Как определить причины напряжения и помочь себе

Телегузова советует в течение трёх рабочих дней делать краткие записи о моментах, когда возникает особое напряжение. Стоит фиксировать, что именно этому предшествовало и как реагировало тело. Это поможет выявить повторяющиеся ситуации, провоцирующие стресс: чрезмерное количество встреч, постоянные перерывы в работе или неопределенность с задачами.

Когда появляются знакомые признаки напряжения, специалистка рекомендует сделать короткую паузу. В частности, можно в течение двух минут медленно подышать, удобно сесть, поставить стопы на пол и расслабить плечи. Один из возможных ритмов — четыре секунды на вдох и шесть на выдох, если это комфортно.

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Также полезно ненадолго сменить обстановку: отойти от компьютера, подойти к окну или выйти на короткую прогулку. Еще один совет — определить, какая задача действительно требует внимания прямо сейчас, и сосредоточиться на одном посильном действии, вместо того чтобы пытаться одновременно решить все проблемы.

Почему важно менять не только свои привычки

Кардиолог подчеркивает, что стресс нельзя рассматривать в отрыве от условий, в которых человек живет и работает. Чрезмерная нагрузка, нечеткие требования, непредсказуемый график, недостаточная поддержка и отсутствие возможности влиять на рабочие решения также усугубляют психологическое напряжение.

Поэтому индивидуальные способы восстановления не всегда достаточны. Если объем работы систематически превышает реальные возможности, стоит обсудить с руководством приоритетность задач и сроки их выполнения. Если рабочие встречи не оставляют времени на основные обязанности, можно предложить выделять отдельные периоды для сосредоточенной работы.

Телегузова также советует устанавливать разумные границы рабочей коммуникации, в частности не отвечать на несрочные сообщения во время семейного ужина или непосредственно перед сном, если это позволяют служебные обязанности.

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Специалист отмечает, что обычная усталость после напряженной недели не обязательно свидетельствует о профессиональном выгорании. Однако постоянное истощение, отстранение от работы и ощущение снижения собственной эффективности могут быть его признаками. Если такое состояние продолжается, мешает повседневной жизни или распространяется на отношения вне работы, стоит обратиться за профессиональной помощью.

Кроме того, кардиолог предостерегает от привычки автоматически списывать все физические симптомы на стресс. Сердцебиение, сильная усталость, одышка и дискомфорт в груди могут иметь и другие медицинские причины. Новая или интенсивная боль в груди, особенно в сочетании с одышкой или потерей сознания, требует неотложной медицинской помощи.

Среди простых способов поддержать восстановление Телегузова называет полноценные перерывы, прогулки, достаточный сон, общение с близкими и время без рабочих сообщений. В то же время она подчеркивает: управление стрессом — это не попытка научиться выдерживать всё большую нагрузку, а способность вовремя замечать его влияние и менять обстоятельства, которые постоянно истощают.

Напомним, что самым тяжелым и изнурительным периодом жизни могут быть не подростковые годы или бурная молодость, как считалось ранее, а десятилетия после 40 лет. Именно в это время человек часто сталкивается с сочетанием возрастных изменений в организме, повышенной нагрузки на работе и семейных обязанностей.

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