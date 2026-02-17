Здоровье сердца / © Credits

Новые данные исследования свидетельствуют: приглушенный свет вечером и отказ от еды за три часа до сна помогают стабилизировать артериальное давление, сердечный ритм и уровень сахара в крови у людей с повышенным риском сердечно-сосудистых болезней.

В течение 7,5 недели исследователи наблюдали за 39 взрослыми с избыточным весом. Часть участников прекращала есть минимум за три часа до сна и придерживалась ночного голодания продолжительностью 13-16 часов. Другие сохраняли привычный режим с перерывом в еде 11-13 часов. Обе группы также приглушали свет за три часа до сна, ведь ранее было доказано, что это помогает лучше синхронизировать циркадные ритмы с естественным чередованием света и темноты.

Ученые не меняли рацион или калорийность — акцент был именно на времени приема пищи. Оказалось, что у тех, кто завершал ужин раньше, ночное артериальное давление и частота сердечных сокращений снижались до более здоровых показателей. Кроме того, после введения глюкозы поджелудочная железа реагировала эффективнее: улучшалось высвобождение инсулина, а уровень сахара в крови был более стабильным.

Исследователи отмечают: внутренние биологические часы, или циркадный ритм, играют ключевую роль в регуляции метаболизма. Его нарушения связывают с повышенным риском хронических заболеваний — в частности диабета 2 типа, неалкогольной жировой болезни печени и сердечно-сосудистых патологий.

По словам автора работы Даниэлы Гримальди, важно не только то, что и сколько человек ест, но и когда он это делает относительно времени сна. Ученые считают, что более ранний завершающий прием пищи и ночное голодание, синхронизированное со сном, могут стать реалистичной стратегией для людей с повышенным риском сердечных заболеваний.

