Две простые привычки перед сном заметно улучшают здоровье сердца — что выяснили ученые
Время последнего приема пищи имеет значение для здоровья сердца. Ученые доказали, что изменение этих двух привычек снижает ночное давление и стабилизирует уровень сахара.
Новые данные исследования свидетельствуют: приглушенный свет вечером и отказ от еды за три часа до сна помогают стабилизировать артериальное давление, сердечный ритм и уровень сахара в крови у людей с повышенным риском сердечно-сосудистых болезней.
Об этом сообщило издание The Independent.
В течение 7,5 недели исследователи наблюдали за 39 взрослыми с избыточным весом. Часть участников прекращала есть минимум за три часа до сна и придерживалась ночного голодания продолжительностью 13-16 часов. Другие сохраняли привычный режим с перерывом в еде 11-13 часов. Обе группы также приглушали свет за три часа до сна, ведь ранее было доказано, что это помогает лучше синхронизировать циркадные ритмы с естественным чередованием света и темноты.
Ученые не меняли рацион или калорийность — акцент был именно на времени приема пищи. Оказалось, что у тех, кто завершал ужин раньше, ночное артериальное давление и частота сердечных сокращений снижались до более здоровых показателей. Кроме того, после введения глюкозы поджелудочная железа реагировала эффективнее: улучшалось высвобождение инсулина, а уровень сахара в крови был более стабильным.
Исследователи отмечают: внутренние биологические часы, или циркадный ритм, играют ключевую роль в регуляции метаболизма. Его нарушения связывают с повышенным риском хронических заболеваний — в частности диабета 2 типа, неалкогольной жировой болезни печени и сердечно-сосудистых патологий.
По словам автора работы Даниэлы Гримальди, важно не только то, что и сколько человек ест, но и когда он это делает относительно времени сна. Ученые считают, что более ранний завершающий прием пищи и ночное голодание, синхронизированное со сном, могут стать реалистичной стратегией для людей с повышенным риском сердечных заболеваний.
