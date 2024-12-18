Двое мужчин выращивали каннабис на фекалиях летучих мышей и умерли: что произошло

Двое мужчин, которые использовали помет летучих мышей для выращивания каннабиса, умерли в результате редкой грибковой инфекции легких, вызванной их удобрением.

Об этом пишет Daily Star.

Пара из Нью-Йорка, которая выращивала собственные растения для личного использования, заболела гистоплазмозом после того, как вдохнула споры вредного грибка с растительным удобрением, иначе известным как гуано. Один из мужчин, которому было 59 лет, приобрел гуано в Интернете, чтобы использовать его как удобрение для наркотического садоводства. Другой, 64-летний мужчина, намеревался использовать гуано со своего чердака для подкормки растений каннабиса, которую он нашел после значительной проблемы с летучими мышами.

У мужчин развился целый ряд симптомов в результате инфекций, в частности лихорадка, хронический кашель, значительная потеря веса, заражение крови и дыхательная недостаточность. Согласно отчету, опубликованному в журнале Open Forum Infectious Diseases, оба мужчины умерли, несмотря на то, что их госпитализировали и лечили противогрибковыми препаратами.

Врачи, оказывавшие им помощь, заявили, что эти смерти должны стать оговоркой о рисках использования гуано летучих мышей в качестве удобрений, особенно для тех, кто выращивает коноплю.

"Учитывая недавнюю легализацию и ожидаемое увеличение домашнего выращивания каннабиса, а также популяризацию гуано летучих мышей для этой цели, важно повысить осведомленность общественности о потенциальном риске использования гуано летучих мышей в качестве удобрений", — пишут авторы отчета.

Авторы добавили, что нашли многочисленные статьи, в которых гуано летучих мышей называют "естественным суперфудом" для растений каннабиса из-за его высокой концентрации азота и фосфора.

Эти недавние смертельные случаи также "подчеркивают необходимость защитных мер, таких как ношение масок при работе с ним", добавили авторы.

Гистоплазмоз – это разновидность пневмонии, возникающая при вдыхании спор грибка H. capsulatum, который присутствует в почве и помете птиц и летучих мышей. Попадая в легкие, эти споры превращаются в дрожжи и могут перемещаться в другие части тела через кровь. Заболевание, однако, не распространяется между людьми или от людей на домашних животных.

Лишь около 1% людей, контактирующих с H. capsulatum, выявляют симптомы. Если симптомы появляются, они, как правило, возникают в период от трех до 17 дней после контакта и могут содержать лихорадку, озноб, боли в мышцах и дискомфорт в груди.

Лица, имеющие в анамнезе заболевание легких или ослабленную иммунную систему, имеют более высокий риск развития серьезных случаев гистоплазмоза.

Говорят, что на момент заражения гистоплазмозом оба мужчины уже имели другие заболевания, что могло ухудшить течение инфекции.

Напомним, мужчина случайно использовал листья самого ядовитого растения в мире как туалетную бумагу и застрелился. Гимпийский кустарник имеет крошечные иглы, похожие на волоски, полные токсинов.

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