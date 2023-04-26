Двойное мочегонное средство: действительно ли кофе с лимоном помогает похудеть

Инфлюэнсеры TikTok рекламируют преимущества добавления лимона в кофе, но работает ли это на самом деле?

Последним трендом в TikTok стал #LemonCoffee, и он набирает обороты как быстрое средство для похудения – достаточно добавить лимонный сок в утренний кофе.

Инфлюэнсеры воспевают эту так называемую «чашку Джо», которая сжигает жир, облегчает другие недуги, такие как диарея и головные боли. Так ли этот напиток действует? Прежде чем доверять ленте в TikTok, лучше узнать, что на этот счет думают эксперты.

Польза кофе и лимона для здоровья

Отдельно кофе и лимон имеют потенциальную пользу для здоровья, но нет никаких доказательств того, что их смешение имеет магическое влияние на похудение.

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире: 75% американцев потребляют его ежедневно, в основном из-за содержания кофеина. Как кофеин, так и хлорогеновая кислота, выделяемая при обжаривании кофейных зерен, являются мощными антиоксидантами и снижают риск нескольких видов раковых заболеваний. Кофе также связано со снижением риска диабета 2-го типа, болезней сердца, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Лимон и лимонный сок также приносят пользу здоровью. Они являются прекрасным источником витамина С и флавоноидов, известными своими антиоксидантными свойствами и связаны со снижением риска рака. Витамин С также играет важную роль в крепкой иммунной системе и способности вашего организма бороться с инфекциями, а также в здоровье сердечно-сосудистой системы.

Но что произойдет, если смешать кофе и лимон?

Поможет ли кофе с лимоном похудеть?

Поскольку кофеин является мочегонным средством, популярно утверждение, что кофе с лимоном очищает организм от вредных токсинов и избытка воды. Хотя употребление кофеина может способствовать большей выработке мочи, нет никаких доказательств того, что употребление лимона и кофе вместе делает что-то для вашего организма, чего не делает ваша естественная система выведения токсинов. Печень отвечает за метаболизм питательных веществ и лекарств и выведение каких-либо вредных для организма токсинов — ни одна пища или напиток не могут помочь или ускорить этот процесс.

Кроме того, есть бесчисленное количество утверждений, что кофе с лимоном помогает ускорить ваш метаболизм, что приводит к потере веса. Есть убедительные доказательства того, что кофеин может увеличить скорость метаболизма в покое или количество сожженных калорий в этом же состоянии.

Кофеин оказывает глубокое влияние на нервную систему, что способствует ощущению заряда энергии от кофеина, а также расщеплению жировых клеток. Кофе также имеет эффект понижения аппетита, и некоторые люди замечают уменьшение потребления пищи, когда они употребляют кофеин. Значительная часть также зависит от отрицательного энергетического баланса или потребления меньшего количества калорий, чем вы сжигаете, физических упражнений и других факторов, способствующих общему здоровому и сбалансированному образу жизни.

Нет никаких научных доказательств того, что добавление лимона в кофе улучшает скорость метаболизма или имеет какой-либо эффект сжигания калорий.

«Как бы мы нам ни хотелось мгновенного эффекта, волшебной таблетки не существует. Гидратация является важной частью потери веса и общего здоровья, поэтому если добавление лимона в воду помогает мотивировать вас повысить гидратацию, это плюс для здоровья», — пояснила диетолог Пейдж Мандел.

Уменьшает ли кофе с лимоном тягу к сахару?

Другое утверждение, популяризирующее кофе с лимоном, заключается в том, что витамин С, магний, кальций и содержащиеся в нем антиоксиданты могут помочь уменьшить тягу к сахару и желание есть сладости.

Хотя это правда, что ваш организм может нуждаться в сахаре, когда ему не хватает определенных питательных веществ, нет доказательств прямой связи между употреблением кофе с лимоном и снижением тяги к сахару. Ваш организм может желать сахара и сладкой пищи, потому что ему нужен источник быстрой энергии, когда ему также может не хватать некоторых основных питательных веществ.

Добавление большего количества питательных веществ может помочь уменьшить это желание и уровень энергии, однако количество лимонного сока, которое вы, вероятно, добавите к кофе, не будет иметь большого значения для общего самочувствия.

Избавляет ли кофе с лимоном от головной боли и диареи?

Эксперты не считают кофе средством от головных болей. Кофеин является сосудосуживающим средством, то есть сужает кровеносные сосуды и уменьшает приток крови к голове, снимая боль. Кроме того, у некоторых людей кофеин вызывает головную боль и мигрень.

Таким образом, в зависимости от человека кофе может облегчить или усилить головную боль, однако, это связано с кофеином, а не конкретно с результатом сочетания лимона и кофе.

Еще одно популярное утверждение: кофе с лимоном облегчает диарею.

«Дополнительная кислотность в сочетании с кофеином – без замедленного высвобождения белка, углеводов или жира – может быть тяжелой для кого-либо с чувствительным пищеварением», – пояснил диетолог Морган Букхаймер.

Нет доказательств того, что употребление кофе с лимоном помогает лечить диарею, а кофе стимулирует работу толстой кишки, что, возможно, приводит к диарее.

Негативные побочные эффекты употребления кофе с лимоном

Хотя отдельно кофе и лимон пользуются здоровьем, их сочетание не ускоряет метаболизм и не сжигает жир. В действительности чрезмерное употребление этой новой тенденции может иметь определенные последствия для здоровья.

Пить или есть что угодно с целью похудения может быть красным флажком для неупорядоченного питания и некоторых серьезных проблем со здоровьем. Это может быть признаком того, что вы ограничиваете потребление пищи, не употребляете достаточно калорий и питательных веществ и в то же время не производите стойких, здоровых привычек. Как и любая модная диета, способность поддерживать практику или результаты, вероятно, не продлится долго.

Букхаймер добавил, что сочетание лимона и кофе может сильно влиять на зубную эмаль и вызвать пятна или эрозию. Зубная эмаль чувствительна к слишком кислым напиткам».

Люди, которые испытывают проблемы с изжогой, также могут держаться подальше от этой тенденции. И кофе, и лимон, как правило, входят в «ограниченный» список для тех, кто страдает изжогой, если их потреблять отдельно, а тем более вместе. Сочетание этих двух веществ и потребление натощак потенциально может привести к неприятному жжению.

Мандель пришла к выводу, что «смешивание кофеина и лимонного сока просто двойным мочегонным средством. Вероятно, это обезвоживает, а не увлажняет».

Напомним, ученые объяснили, почему наше тело временно остается неподвижным во время сонного паралича.

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