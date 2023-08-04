Еда для беременных: исследования показали, что диета будущей матери может защитить мозг ее внуков

В настоящее время исследования были проведены на аскаридах, но генетическая модель показала, что специальная диета будущей матери, включающей определенные фрукты и травы, может защитить мозг ее внуков.

Женщины могут передать своим детям и внукам не только определенные черты внешности, но и здоровье мозга, если они едят зелень и яблоки на ранних сроках беременности. К такому выводу пришли ученые из Университета Монаша (Мельбурн, Австралия), используя генетические модели.

У животных питание матери и окружающая среда могут влиять на здоровье потомства. До конца пока не изучено, влияет ли выбор питания беременной на нервную систему многих поколений и как именно это происходит.

Но согласно исследованию под названием "Кишечный сфинголипид обеспечивает межгенерационную нейропротекцию", опубликованное в престижном журнале Nature Cell Biology, Институт биомедицинских открытий Монаша обнаружил, что определенные продукты могут помочь защитить от ухудшения функции мозга. Открытие является частью проекта, который установил, что диета матери может повлиять не только на мозг ребенка, но и на мозг ее внуков.

В исследовании использовались аскариды (Caenorhabditis elegans) как генетическая модель, поскольку многие их гены также обнаружены сохраненными в организме человека, что позволяет проникнуть в человеческие клетки.

Свободноживущая прозрачная нематода, живущая в умеренной почвенной среде, длиной всего около одного миллиметра. Ее использовали как модель организма для изучения заболеваний человека, начиная от болезни Паркинсона до митохондриальных заболеваний и иммунной системы. C. elegans подходит для анализа временных эффектов изменений в питании и окружающей среде, поскольку такие условия можно точно контролировать, а их короткая жизнь позволяет исследовать потенциальные эффекты для многих поколений.

Исследователи обнаружили, что молекула, присутствующая в яблоках и травах (базилик, розмарин, чабрец, орегано и шалфей), помогла значительно улучшить работу мозга. Профессор анатомии и биологии развития Роджер Покок (старший автор) и его команда исследовали нервные клетки в мозге, которые соединяются и общаются друг с другом через около 850 000 километров особых кабелей, которые называются аксонами. Чтобы аксоны функционировали и выживали, необходимые материалы должны транспортироваться вдоль внутренней структуры, содержащей микротрубочки.

Он объяснил, что неисправность, вызвавшая хрупкость аксонов, привела к дисфункции мозга и нейродегенерации. Исследователи использовали генетическую модель с хрупкими аксонами, которые ломаются, когда животные взрослеют. Исследователи пытались выяснить, могут ли натуральные продукты, содержащиеся в рационе, стабилизировать эти аксоны и предотвратить поломку.

Первоначально ученые идентифицировали молекулу, найденную в яблоках и некоторой зелени (урсоловая кислота), которая уменьшает ломкость аксонов. Было обнаружено, что урсоловая кислота вызывает включение гена, производящего определенный тип жира. Этот конкретный жир также предотвращает ломкость аксонов у животных с возрастом, улучшая транспорт аксонов и, следовательно, их общее состояние.

Этот тип жира, известный как сфинголипид, должен попадать из кишечника матери, где пища переваривается, в яйцеклетки в матке, чтобы защитить аксоны в следующем поколении. Покок отметил, что хотя результаты были многообещающими, они все еще нуждаются в подтверждении на людях.

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