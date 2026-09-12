Еда постоянно застревает в горле: что может скрываться за этим симптомом

Еда застревает в горле: о чем предупреждает этот симптом / © pexels.com

Реклама

Иногда кусок пищи действительно может с трудом проходить через горло — особенно если человек ест в спешке, недостаточно пережевывает или глотает слишком большие куски. Если такое произошло один раз, это, как правило, не свидетельствует о проблемах со здоровьем. Другая ситуация — когда ощущение застрявшей пищи повторяется регулярно или со временем усиливается.

Как пишет Egészség Kalauz, повторяющиеся проблемы с глотанием могут быть признаком дисфагии. Причины такого состояния могут быть различными — от воспаления или сужения пищевода до нарушений в работе его мышц или нервной системы.

Реклама

Как понять, что проблема не только в большом куске еды

Человек может не сразу заметить, что глотать стало сложнее. Иногда он постепенно меняет свои привычки: дольше пережевывает пищу, отказывается от определенных продуктов, ест медленнее или делит пищу на всё более мелкие кусочки.

Реклама

Сама дисфагия не всегда сопровождается болью. Среди её возможных проявлений — ощущение, что пища застряла в горле или груди, кашель или рвотные позывы во время еды, охриплость, а также срыгивание проглоченной пищи или жидкости.

Важно также то, на каком этапе возникают затруднения. Если проблема возникает сразу при глотании, человеку может быть сложно переместить пищу из рта в глотку и пищевод. В таких случаях он может кашлять или давиться, а пища или жидкость — попадать в дыхательные пути.

Бывает и по-другому: проглотить пищу удается, но уже после этого создается ощущение, что она где-то застряла. Такое ощущение может возникать в нижней части горла или в груди и быть связано, в частности, с сужением пищевода или нарушением его моторики.

Почему пищевод может сужаться

Одной из возможных причин является длительный рефлюкс. Если содержимое желудка регулярно попадает в пищевод, его слизистая оболочка раздражается и повреждается. Длительное воспаление может привести к рубцеванию тканей и сужению просвета пищевода. В результате пище становится сложнее проходить в желудок.

Реклама

Проблемы с глотанием могут возникать и без привычного ощущения изжоги. Воспаление пищевода может сопровождаться болью при глотании, жжением в груди или ощущением, что пища не прошла дальше. Если такое состояние остается без лечения, среди возможных последствий называют сужение пищевода, обезвоживание и потерю веса.

Еще одна возможная причина — эозинофильный эзофагит. Это связанное с иммунной системой воспалительное заболевание, при котором в пищеводе накапливаются эозинофилы — определенный тип лейкоцитов. Из-за воспаления структура пищевода может изменяться, а его просвет — сужаться.

У взрослых заболевание может проявляться затрудненным глотанием, застреванием пищи, болью в груди или срыгиванием непереваренной пищи. У людей с эозинофильным эзофагитом также часто возникают другие аллергические проблемы, хотя установить конкретный провоцирующий фактор удаётся не всегда.

Когда проблема заключается не в сужении пищевода

Для нормального глотания недостаточно, чтобы пищевод просто был проходимым. Его мышцы должны последовательно сокращаться, продвигая пищу в желудок, а нижний пищеводный сфинктер — своевременно расслабляться.

Реклама

Этот механизм нарушается, например, при ахалазии. Из-за повреждения нервов пища и жидкость не продвигаются по пищеводу должным образом, а сфинктер не открывается так, как нужно. Пища может скапливаться в пищеводе, а затем возвращаться в горло или рот.

Ахалазия обычно развивается постепенно. Помимо затруднений при глотании возможны срыгивания, отрыжка, ночной кашель, рвота, боль в груди, симптомы, похожие на изжогу, и потеря веса. Из-за сходства отдельных проявлений это заболевание иногда путают с рефлюксом.

Препятствовать прохождению пищи могут и спазмы пищевода. В таком случае его мышцы сокращаются и расслабляются нескоординированно. Проблемы могут возникать не только с твёрдой пищей, но и с жидкостями, а у некоторых людей симптомы провоцируют очень горячие или холодные напитки.

Спазм также может вызывать сильную сжимающую боль в груди. Поскольку подобная боль может иметь и другое происхождение, новую или сильную боль в груди не стоит автоматически списывать на проблемы с пищеводом — она может потребовать срочного медицинского обследования.

При чем здесь нервная система?

Процесс глотания контролируется нервами, поэтому нарушения могут возникать и при неврологических заболеваниях. Проблемы с глотанием возможны, в частности, при болезни Паркинсона, рассеянном склерозе и мышечной дистрофии, а также после инсульта или травм головного или спинного мозга.

В таких случаях затруднения чаще возникают уже в начале глотания. Человек может кашлять или давиться, поскольку пища или жидкость могут попасть не в пищевод, а в дыхательные пути. Попадание пищи или жидкости в дыхательные пути называют аспирацией, а одним из её возможных осложнений является аспирационная пневмония.

Длительные проблемы с глотанием также могут повлиять на питание. Человек начинает меньше есть или пить, что может привести к потере веса, недоеданию и обезвоживанию.

Какой симптом особенно важно не упустить

Особого внимания заслуживает непреднамеренное похудение, если оно возникло одновременно с проблемами с глотанием. Потеря веса может объясняться тем, что из-за дискомфорта человек просто стал меньше есть.

Однако существуют и более редкие причины. Препятствовать прохождению пищи могут опухоли ротовой полости или глотки, а новообразования пищевода способны постепенно сужать его просвет.

В то же время повторяющаяся дисфагия сама по себе не означает рак — возможных причин этого симптома гораздо больше. Однако если глотать становится всё труднее, и при этом человек без видимой причины теряет вес, такое сочетание симптомов требует обследования.

Что важно сообщить врачу

Для выяснения причины важно даже то, какую именно пищу стало сложно глотать. Стоит обратить внимание, возникает ли проблема только с твёрдыми продуктами или также с жидкостями, застревают ли таблетки и меняются ли симптомы со временем.

Также важными признаками являются кашель или одышка во время еды, изжога, срыгивание проглоченной пищи, длительность приема пищи и непреднамеренная потеря веса.

В зависимости от симптомов для установления причины могут применяться эндоскопия, специальные исследования процесса глотания и другие методы визуализации. Проверить работу мышц пищевода можно с помощью манометрии. К обследованию могут привлекать гастроэнтеролога, отоларинголога или невролога.

Что можно делать перед обследованием

Если проблемы с глотанием повторяются, изменение пищевых привычек не должно заменять обращение к врачу. В то же время, пока не выяснена причина, следует есть медленнее, тщательно пережевывать пищу и отрывать меньшие кусочки.

Некоторые продукты могут проглатываться легче, а липкая пища — наоборот, вызывать больше затруднений. При симптомах рефлюкса также может помочь употребление меньших порций и отказ от еды непосредственно перед сном. Однако такие меры не устраняют сужение пищевода или нарушение его моторики.

Когда нельзя медлить

Необходима срочная медицинская помощь, если кусок пищи застрял и человек вообще не может его проглотить или если возникли проблемы с дыханием.

Даже если ситуация не является неотложной, о регулярных проблемах с глотанием стоит поговорить с врачом. Особенно если они усиливаются, глотание стало болезненным, во время еды часто возникают кашель или рвотные позывы, пища возвращается обратно, беспокоит постоянная изжога или человек начал терять вес без видимой причины.

Напомним, что страх перед серьёзной болезнью может не исчезать даже после получения хороших результатов анализов. Существует несколько признаков, которые позволяют отличить обычную заботу о здоровье от чрезмерной тревоги.

Новости партнеров

Новости партнеров