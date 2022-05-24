Единичные случаи ботулизма и кишечные инфекции: санитарный врач об инфекционных болезнях в Украине

Главный государственный санитарный врач Украины рассказал о приоритетных направлениях работы по вакцинации, и о распространении инфекционных болезней.
Пока необычной эпидемиологической ситуации в Украине нет, те вспышки, которые регистрируются, достаточно быстро локализуются, но нужно быть осторожными с продуктами питания и с соблюдением правил личной гигиены.
Об этом 24 мая сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире национального телемарафона.
Сейчас в Украине активно проходит кампания по вакцинации ИПВ (Инактивированная вакцина против полиомиелита) детей до шести лет.
"Поскольку вспышка полиомиелита продолжительна и по состоянию на сейчас выполнение национального плана, или национальных целей о вакцинации вакциной ИПВ составляет около 42% и эта работа продолжается", — отметил он.
По его словам, в Украине наблюдаются вспышки острых кишечных инфекций, довольно часто в местах размещения временно перемещенных лиц. Поэтому вторым приоритетом является их скорая локализация.
Также, по словам главного санитарного врача, в нескольких областях Украины есть случаи заболевания ботулизмом.
"Такие единичные случаи встречаются в Киеве, в Киевской области, Черниговской области и преимущественно это нарушение правил приготовления пищи, или покупка именно продуктов питания в несанкционированных местах, или на свободных рынках", — сообщил он.
Напомним, в Киеве зафиксированы случаи заболевания ботулизмом.
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