Единственный в мире человек со свиным органом прожил рекордные два месяца

Женщина из штата Алабама, США, преодолела важный рубеж, став реципиенткой пересаженного свиного органа, которая прожила дольше всего – Тована Луни здорова и полна энергии со своей новой почкой уже 61 день и продолжает жить. К слову, в мае в прошлом году умер первый в мире мужчина со свиной почкой. Он прожил менее двух месяцев.

Энергичное выздоровление Луни является моральным стимулом в стремлении сделать трансплантацию от животного к человеку реальностью, пишет Medical Xpress. Лишь четверо других американцев получили чрезвычайно экспериментальные трансплантации генно-редактированных свиных органов – два сердца и две почки – и ни один из них не прожил более двух месяцев.

"Если бы вы увидели ее на улице, вы бы и не подозревали, что она единственный человек в мире, который ходит с функционирующим свиным органом", — сказал доктор Роберт Монтгомери из Нью-Йоркского университета Лангоне, руководивший операцией по трансплантации Луни.

Монтгомери назвал функцию почек Товани "совершенно нормальной". Врачи надеются, что она сможет уехать из Нью-Йорка, где она временно проживает для посттрансплантационных обследований, в свой дом в Гадсдене, штат Алабама, примерно через месяц.

"Мы достаточно оптимистично настроены на то, что это будет продолжать работать и будет работать хорошо в течение, знаете ли, значительного периода времени", — сказал он.

Ученые генетически меняют свиней, чтобы сделать их органы более похожими на человеческие, чтобы решить проблему острой нехватки человеческих органов, пригодных для трансплантации. Более 100 000 человек находятся в списке на трансплантацию в США, большинство из них нуждаются в почках, и тысячи умирают в ожидании.

Трансплантация свиных органов до сих пор была случаем "использования из сострадания", экспериментами, которые Управление по контролю за продуктами и лекарствами позволяет только при особых обстоятельствах для людей, не имеющих других вариантов.

Немногочисленные проводящие их больницы обмениваются информацией о том, что сработало, а что нет, готовясь к первым в мире официальным исследованиям ксенотрансплантации, которые, как ожидается, начнутся в этом году. Компания United Therapeutics, предоставившая почку Луни, недавно обратилась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов с просьбой разрешить начать испытания.

То, как чувствует себя Луни, "очень ценный опыт", — сказал доктор Тацуо Кавай из Массачусетской больницы, который в прошлом году руководил первой в мире трансплантацией свиной почки и сотрудничает с другим разработчиком свиных почек, компанией eGenesis.

Кавай отметил, что Тована была намного здоровее предыдущих пациентов, поэтому ее успехи помогут в последующих попытках. "Мы должны учиться друг у друга", – сказал он.

В 1999 году Луни пожертвовала почку своей матери. Позднее осложнение беременности повлекло за собой высокое кровяное давление, которое повредило ее оставшуюся почку и в конце концов она отказала, что является невероятной редкостью среди живых доноров. Она провела восемь лет на диализе, прежде чем врачи пришли к выводу, что она, скорее всего, никогда не получит донорский орган – у нее развился сверхвысокий уровень антител, аномально подготовленных для атаки на другую человеческую почку.

53-летняя Луни решила принять участие в эксперименте на свиньях. Никто не знал, как это сработает у кого-то высокочувствительного к этим гиперактивным антителам.

Выписав пациентку через 11 дней после операции 25 ноября, команда Монтгомери тщательно отслеживала ее выздоровление с помощью анализов крови и других измерений. Приблизительно через три недели после трансплантации они заметили едва заметные признаки начала отторжения – признаки, которые они научились искать благодаря эксперименту в 2023 году, когда почка свиньи работала в течение 61 дня в организме умершего мужчины, чье тело было пожертвовано для исследований.

Монтгомери сказал, что они успешно вылечили Луни, и с тех пор не было никаких признаков отторжения, а несколько недель назад она встретилась с семьей, стоящей за исследованиями на теле умершего.

"Мне очень приятно осознавать, что решение, которое я приняла по использованию моего брата в Нью-Йоркском университете, было верным и помогает людям", — сказала Мэри Миллер-Даффи из Ньюбурга, штат Нью-Йорк.

Луни, со своей стороны, пытается помочь другим, служа, как говорит Монтгомери, послом для людей, обращающихся к ней через социальные сети, делясь своими страданиями от долгого ожидания трансплантации и интересуясь свиными почками.

Один из них, по ее словам, рассматривал возможность ксенотрансплантации в другой больнице, но был напуган и не знал, следует ли продолжать.

"Я не хотела убеждать его, делать это или нет", – сказала Луни. Вместо этого она спросила, религиозен ли он, и призвала его молиться, "не отступать от своей веры, от того, что подсказывает сердце".

"Я люблю разговаривать с людьми, люблю помогать людям", – добавила она. "Я хочу быть для ученых чем-то вроде учебного пособия, чтобы помогать другим".

Невозможно предсказать, как долго будет работать новая почка Луни, но если она откажет, она сможет снова получать диализ.

"Правда в том, что мы не знаем, какие будут следующие препятствия, потому что это впервые, когда мы зашли так далеко", – сказал Монтгомери. "Нам придется продолжать внимательно следить за ее состоянием".

Напомним, мужчина скончался после того, как подхватил рак легких от донора печени. Врачи заявили, что клетки опухоли были слишком малы, чтобы их можно было обнаружить, поэтому печень была признана безопасной для пересадки.

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