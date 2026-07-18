Едите одинаково, а набираете вес: ученые нашли неожиданную причину лишних килограммов

«Совы» полнеют быстрее «жаворонков» при одинаковом рационе / © a3s.biz

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Новое масштабное исследование с участием почти 300 молодых и здоровых женщин в Новой Зеландии выявило критическое влияние биологических ритмов на формирование лишнего веса . Команда ученых под руководством профессора Розанны Крюгер из Университета Гриффита установила, что склонность к позднему сну и смещение графика питания приводит к серьезным метаболическим нарушениям.

О том, почему хронотип человека иногда весит больше строгих диет, пишет Earth.com.

Ловушка поздних ужинов и коварные калории

Проанализировав пищевые привычки 287 участниц от 18 до 45 лет, эксперты заметили поразительную тенденцию. В течение суток женщины с утренним и вечерним типами активности потребляли почти идентичное количество энергии, а разница между их рационами составила 50 калорий.

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Однако ключевым отличием стали именно часы. «Жаворонки» потребляли около 15 процентов суточной энергии еще до десяти утра, тогда как «совы» ограничивались девятью процентами, компенсируя дефицит после наступления темноты. После восьми часов вечера женщины вечернего типа съедали четверть своей суточной нормы, предпочитая углеводы и жиры, тогда как утренние птички потребляли в это время только 11 процентов.

Тревожные маркеры: что показал анализ крови

Такое неравномерное распределение пищи мгновенно сказалось на фигуре. Исследователи зафиксировали, что средний индекс массы тела у «сов» достиг отметки 31,4, тогда как у «жаворонков» этот показатель держался на уровне 26,1. У любительниц поздних ужинов обнаружили значительно большую долю общего жира, который преимущественно концентрировался именно в зоне живота.

Показатели крови также подтвердили неутешительную тенденцию. Женщины вечернего хронотипа имели более высокий уровень инсулина натощак, повышенные триглицериды и худшие показатели долгосрочного уровня сахара. Одновременно с этим у них наблюдался пониженный уровень «полезного» холестерина, защищающего сосуды.

Ученые объясняют это тем, что утром организм идеально настроен для сжигания энергии, а инсулин работает максимально эффективно. Когда же человек наедается поближе ко сну, еда попадает в организм в тот момент, когда все системы уже перешли в режим скопления, а не использования ресурсов.

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Простой шаг к стройности

Авторы исследования утверждают, что игнорирование завтрака часто становится первым шагом к этой метаболической ловушке. Отказ от утреннего приема пищи провоцирует сильный голод к вечеру, что неизбежно приводит к перееданию или потреблению тяжелых снеков на ночь.

Профессор Крюгер отмечает, что время приема пищи может быть столь же важным, как и то, что лежит на тарелке. Поэтому обычная переноска наибольших порций на первую половину дня и отказ от поздних перекусов поможет «совам» существенно снизить риски для здоровья, даже не уменьшая общее количество потребленной пищи.

Напомним, кто-то легко просыпается еще до будильника и встречает рассвет с чашечкой кофе, тогда как для других каждое утро превращается в настоящее испытание . Оказывается, дело не только в силе воли или дисциплине, многое определяет биология.

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