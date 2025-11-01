- Дата публикации
Ее считают "секретом долголетия" — и это не овсянка: какую кашу надо есть, чтобы жить до 100 лет
Обычная гречка может стать главным союзником долголетия. Специалисты объяснили, почему она полезнее всех других круп.
Завтрак имеет решающее значение для нашего здоровья, энергии и самочувствия в течение всего дня. Специалисты отмечают: среди всех каш именно гречка является настоящим источником долголетия и молодости.
Об этом сообщило издание agronews.ua.
Гречневая каша считается одной из лучших для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. В ней содержатся железо, магний и цинк — минералы, укрепляющие сосуды, поддерживающие работу сердца и помогающие удерживать артериальное давление в норме. Благодаря медленным углеводам гречка надолго дает ощущение сытости, выравнивает уровень глюкозы в крови и снижает риск переедания.
Отдельно специалисты отмечают высокое содержание растительного белка — больше, чем в рисе или манной крупе, поэтому гречка является питательной опцией и для вегетарианцев. Клетчатка в ее составе способствует выведению токсинов, улучшает работу печени и поддерживает здоровое пищеварение.
Научные наблюдения свидетельствуют, что регулярное потребление гречки связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Стабильный уровень глюкозы также помогает поддерживать когнитивные функции в зрелом возрасте.
Еще одно преимущество — отсутствие глютена, поэтому гречка подходит людям с непереносимостью пшеницы или аллергией на другие злаковые.
Напомним, ученые выяснили, что чашка горячего какао, богатого флаванолами, способна поддерживать эластичность сосудов даже после нескольких часов без движения.