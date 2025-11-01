Гречка / © Freepik

Завтрак имеет решающее значение для нашего здоровья, энергии и самочувствия в течение всего дня. Специалисты отмечают: среди всех каш именно гречка является настоящим источником долголетия и молодости.

Об этом сообщило издание agronews.ua.

Гречневая каша считается одной из лучших для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. В ней содержатся железо, магний и цинк — минералы, укрепляющие сосуды, поддерживающие работу сердца и помогающие удерживать артериальное давление в норме. Благодаря медленным углеводам гречка надолго дает ощущение сытости, выравнивает уровень глюкозы в крови и снижает риск переедания.

Отдельно специалисты отмечают высокое содержание растительного белка — больше, чем в рисе или манной крупе, поэтому гречка является питательной опцией и для вегетарианцев. Клетчатка в ее составе способствует выведению токсинов, улучшает работу печени и поддерживает здоровое пищеварение.

Научные наблюдения свидетельствуют, что регулярное потребление гречки связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Стабильный уровень глюкозы также помогает поддерживать когнитивные функции в зрелом возрасте.

Еще одно преимущество — отсутствие глютена, поэтому гречка подходит людям с непереносимостью пшеницы или аллергией на другие злаковые.

