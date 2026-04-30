Эффект «Оземпика»: действительно ли препарат для похудения увеличивает пенис

Правда об «оземпиковом пенисе»: эксперт о влиянии препаратов для похудения на интимную жизнь / © Getty Images

Реклама

Эксперт по сексуальному здоровью доктор Рена Малик раскрыла правду о вирусных слухах, что у мужчин, принимавших «Оземпик», увеличивается длина пениса.

Об этом сообщает LADbible.

Одним из побочных эффектов приема препарата Оземпик, является ощущение большего мужского «достоинства».

Реклама

«Скажу вам, что это правда: когда мужчина худеет, пенис сильно увеличивается», — рассказала одна из комментаторок, чей мужчина употреблял «Оземпик».

Доктор Малик опровергла эти слухи, рассказав, что воспринятые изменения длины обусловлены уменьшением размера «жировой подушки», расположенной непосредственно над пахом.

«Теперь вы можете видеть больше своего пениса. На самом деле это не то, что ваш пенис становится длиннее. Это то, что этот жир уменьшается, поэтому вы теперь видите больше своего пениса», — пояснила она.

Короче говоря, пенис на самом деле не становится длиннее, просто так кажется визуально.

Реклама

Рена Малик также обсудила влияние, которое употребление препаратов для похудения может оказать на вашу сексуальную жизнь в целом, раскрывая как положительные, так и потенциальные негативные стороны.

«Итак, преимуществами являются улучшение состояния здоровья при заболеваниях обмена веществ, диабете, сердечных заболеваниях и общем состоянии здоровья», — начала врач. «Это будет означать, что ваши кровеносные сосуды будут здоровее и вы сможете иметь более сильную сексуальную функцию и возбуждение».

Однако доктор Малик объяснил, что изменения в комплексе вознаграждения мозга могут оказать непреднамеренное влияние на вашу сексуальную жизнь.

«Поскольку это работает по тем же механизмам, существует теоретическая [теория], что это также может уменьшить желание секса», — пояснила она. «Люди могут даже не отдавать себе отчет, что их сексуальное желание меняется».

Реклама

Однако доктор Малик быстро предупредила, что эти исследования все еще находятся на начальных стадиях. Также в текущих клинических испытаниях не была установлена прямая связь между препаратом и сексуальным здоровьем, однако со временем это может измениться.

«Если вы чувствуете, что у вас меньше желания к сексу, поговорите со своим врачом, потому что, возможно, ваша доза слишком высока, и ее нужно немного снизить», — добавила эксперт.

Напомним, что у популярного препарата для похудения обнаружили опасный побочный эффект — несколько человек, принимавших «Оземпик» и другие препараты GLP-1, сообщили о потере полового влечения.

Новости партнеров