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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
258
Время на прочтение
2 мин

Эффективное похудение: принцип действия высокобелковой диеты

При похудении важно не только расстаться с лишними килограммами, но и сохранить мышечную массу. И поможет в этом белок.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Белковая диета для похудения – это пищевой режим

Белковая диета для похудения — это пищевой режим / © pixabay.com

Среди самых популярных и эффективных схем питания особого внимания заслуживает высокобелковая диета, как один из лучших способов для достижения низкой жировой прослойки при сохранении мускулатуры.

Также такой тип диеты отличается умеренностью в ограничениях, что позволяет психологически легче переносить период похудения и исключить срывы.

Итак, почему белок настолько необходим вашему организму, особенно если вы находитесь в процессе похудения.

  • Наиболее эффективно для сохранения мышечной массы (21% против 35% высокоуглеводного питания). Известно, что при любом дефиците питания повышается мышечный катаболизм. Организм не умеет избавляться только от жировой прослойки, поэтому активно сжигает и мышцы, что в результате приводит к ухудшению физических возможностей.

  • Комфорт без подавления психики и срывов — белковая пища обеспечивает длительное насыщение, благодаря чему чувство голода не приводит к срывам и мешает прогрессу.

  • Высокобелковый тип позволяет значительно снижать калории и обеспечивать более жесткий дефицит без негативных последствий. Это делает эту схему одной из лучших для сжигания жира.

  • Белок необходим для вашего метаболизма. Когда вы едите продукты, богатые белком, организм работает усерднее, чтобы расщепить его и усвоить все питательные вещества. Этот процесс увеличивает метаболизм и сжигает больше калорий. Таким образом, вы можете жевать куриную грудку или тофу совершенно без чувства вины, зная, что это помогает вашему телу увеличить скорость сжигания калорий

  • Колебания уровня сахара в крови могут привести к энергетическим сбоям и сильному влечению к сладкому. Белок может помочь стабилизировать уровень сахара в крови. Когда вы потребляете белок вместе с углеводами, он замедляет усвоение сахара, поддерживая стабильный уровень энергии и уменьшая тягу к сладкому.

Ранее мы писали, как можно похудеть на кефире за три дня. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
258
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