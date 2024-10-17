Его называют "фруктом вечной молодости": защищает от старения, анемии и ломкости костей

Родиной этого фрукта считается Южная Америка, ныне он растет в Средиземноморском регионе, Австралии, Азии, Африке и Новой Зеландии.

Фейхоа – зеленый невзрачный с виду фрукт, похожий на маленькое авокадо, однако невероятно вкусный и полезный. Его вкус напоминает сочетание клубники, ананаса и гуавы, в некоторых странах фейхоа так и называют – "ананасовая гуава". Это настоящая витаминная бомба для нашего организма, плод содержит витамины, минералы и антиоксиданты. Рассказываем, в чем польза фейхоа, кому есть нельзя, как правильно выбирать фрукты.

Какие полезные свойства фейхоа

Фрукт содержит витамины В, Е, К, С и антиоксидантные соединения. За счет мощного содержания антиоксидантов, предотвращающих преждевременное старение, испанские врачи называют фейхоа "фруктом вечной молодости".

Фейхоа также содержит фолиевую кислоту и железо, нутрициологи обязательно рекомендуют употреблять экзотический плод беременным женщинам, чтобы предотвратить развитие анемии. За счет содержания минералов – цинка, калия, фосфора и кальция, фейхоа защищает костную ткань от хрупкости.

В 2007 году учеными было установлено, что фейхоа обладает противораковыми свойствами за счет мощного содержания антиоксидантов.

Экзотический фрукт также помогает быстрее похудеть. Он содержит достаточно клетчатки и витаминов, чтобы насытить организм, но обладает низкой калорийностью, поэтому не вредит фигуре.

Врачи рекомендуют есть фейхоа всем, кто испытывает проблемы с пищеварением. Также употребление фрукта рекомендуется при тошноте и пищевых отравлениях, он способен выводить шлаки и токсины из организма.

Кому нельзя есть фейхоа: какие противопоказания

Не следует употреблять фейхоа тем, кто страдает хроническими заболеваниями желудка и кишечника. Также плод противопоказан диабетикам и тем, у кого есть аллергия на витамин С.

Женщинам, которые кормят грудью, следует проконсультироваться с врачом по поводу употребления фейхоа. Детям можно есть только один фрукт в день.

Как выбирать и хранить фейхоа

Качественный фрукт имеет зеленую кожуру и упругий на ощупь. В идеале нужно разрезать плод перед покупкой. Если мякоть светлая, почти прозрачная, словно желе по консистенции, перед вами зрелый плод. Если коричневая, то фрукт, к сожалению, испортился. Белая мякоть означает, что плоду необходимо созреть. Обычно продаются недозрелые фейхоа, поэтому для созревания плод нужно выдержать несколько дней при комнатной температуре. Хранить фейхоа рекомендовано не больше 7 дней в холодильнике.

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