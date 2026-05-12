Эксглава Минздрава рассказала, стоит ли бояться пандемии хантавируса

В странах мира после пандемии COVID-19 введены четкие протоколы реагирования на вирусные угрозы, что позволяет действовать более организованно и предсказуемо.

Об этом заявила министерка здравоохранения в 2019-2020 годах Звездная Скалецкая в эфире Эспрессо.

«Первое и ключевое то, что сейчас мы видим другую картину (чем во время пандемии коронавируса, — ред.). ВОЗ к коронавирусу многое сосредотачивало внимание, что давайте иметь договоренные внутри страны и на международном уровне протоколы реагирования. Давайте больше сосредотачиваться на профилактике распространения тех или иных заболеваний в случае вспышек. И собственно после этого коронавируса выводы были сделаны», — сказала она.

По словам Скалецкой, в настоящее время страны демонстрируют более скоординированную реакцию на потенциальные вспышки инфекций.

«И на сегодняшний день ключевое мы должны понимать, мы видим, насколько совсем иначе реагируют страны. У них есть соответствующие протоколы, мы видим, как они коммуникируют, все страны, как коммуникирует ВОЗ, как они отслеживают всех лиц, которые были не только на лайнере, но и потом контактировали с ними, максимально соблюдают все протоколы», — отметила эксминистерша.

Она подчеркнула, что после COVID-19 система реагирования стала более структурированной.

«Собственно, это ожидал ВОЗ перед коронавирусом, что такая была слаженная работа», — добавила Скалецкая.

Также она обратила внимание, что слово «карантин» сейчас часто воспринимается эмоционально из-за опыта 2020 года, однако его применение изменилось.

«И здесь, опять же, слово карантин, оно касается определенных ситуаций в новостях отдельных лиц, и их помещение на время для изоляции… Но оно не касается массовых решений и массовых ограничений прав людей», — пояснила она.

По словам Скалецкой, сейчас карантинные меры применяются точечно — по отдельным лицам или ситуациям, а не на уровне государственных локдаунов.

Она также подчеркнула, что нынешние решения базируются на более широкой научной базе, чем при появлении COVID-19.

«Здесь ключевая вещь нам всем просто помнить о том, что и как мы в карантине размещали наших людей. Так же и сейчас происходит все согласно действующим санитарным правилам», — сказала Скалецкая.

Она добавила, что в настоящее время международные организации, в частности ВОЗ и Европейский центр контроля за заболеваниями, имеют гораздо больше данных о вирусах и способах их распространения.

«Они сейчас наблюдают, изучают передачу от человека к человеку… Поэтому в данной ситуации мы наблюдаем и видим слаженную работу. Нет того хаоса, нет того, что имело место в 20-м году», — подытожила она.

Вспышка Хантавируса

На круизном лайнере MV Hondius под флагом Нидерландов произошла вспышка хантавируса.

На борту находились 147 пассажиров и членов экипажа, когда в воскресенье, 3 мая 2026 года, Всемирная организация здравоохранения впервые сообщила о кластере тяжелых респираторных заболеваний среди пассажиров.

На момент первого сообщения 34 пассажира уже покинули судно, которое отправилось из Аргентины в марте и осуществляло маршрут с остановками в Антарктике и других регионах, после чего направилось на север к водам вблизи Кабо-Верде к западу от Африки.

После появления информации о возгорании судно временно задержали в этом районе.

Впоследствии стало известно, что хантавирус подтвердили у шести человек. Ранее сообщалось о восьми подозреваемых случаях инфицирования, однако эти данные были уточнены.

Трое инфицированных скончались.

Хантавирус — это потенциально смертельное вирусное заболевание, которое обычно переносят и распространяют грызуны.

