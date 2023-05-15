Эксперт назвал 4 составляющие, которые помогли ему замедлить старение и снизить свой биологический возраст

Как помолодеть на 10 лет – эксперт по борьбе со старением Дэвид Синклер делится секретами

Молекулярный биолог Гарвардского университета и эксперт по борьбе со старением Дэвид Синклер признался, что в 30 лет у него был избыточный вес и он много пил.

Чтобы побороть старение, он решил изменить свою жизнь, благодаря чему, как показали тесты ДНК, в 53 года его биологический возраст составил 43 года.

По словам Синклера, "прогнозируют, что я проживу на 10 лет дольше, чем я бы прожил, если бы ничего не делал".

Секретами, как уменьшить свой биологический возраст на десять лет, биолог поделился с изданием Express.

Физическая активность

Это краеугольный камень всех программ против старения, поскольку физическая активность помогает поддерживать мышцы в тонусе, укрепляет здоровье сердца и уменьшает воспаление, которое приводит к раннему старению.

Какие физические упражнения рекомендует Дэвид Синклер? По мнению эксперта, трижды в неделю рекомендовано заниматься аэробными упражнениями, которые включат:

плавание,

бег,

быструю ходьбу,

велоспорт.

Периодическая голодовка

Синклер также является сторонником периодической голодовки, чтобы замедлить скорость старения. «Я пытаюсь вложить свой основной прием пищи в несколько часов в день, когда это возможно», – пояснил эксперт.

Зеленый чай матча каждый день

Каждый день Синклер выпивает по две чашки его любимого напитка – зеленый чай матча. Несмотря на то, что до сих пор не изучены его свойства против старения, чай матча содержит антиоксиданты, которые могут помочь ограничить повреждение клеток.

Избегание стресса или хотя бы уменьшение его влияния

Хронический стресс вызывает разного типа воспаления, а слишком много воспаления связано с болезнью, поэтому, по мнению Синклера, нужно уменьшить влияние стресса в своей жизни.

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