Эксперт назвала 30-секундную технику ходьбы, которая поможет сбросить несколько кило за месяц

Следующим шагом на пути к снижению веса может стать прогулка в парке.

Исследования показали, что люди, проходящие от 10 000 до 12 000 шагов в день, имеют более низкий индекс массы тела и процент жира в организме. Те, кто включает интервальные тренировки в свой режим, могут оказаться в более выгодном положении для похудения.

"Интенсивность вашей ходьбы играет главную роль, помогая организму сжигать больше калорий и улучшать кардиореспираторную систему", — сказала личный тренер оздоровительного центра Northwestern Medicine Crystal Lake в Иллинойсе Дениз Миклас, передает nypost.com.

Миклас рекомендует добавлять 30-60-секундные интервалы более быстрой ходьбы каждые 3-5 минут, а затем 30-секундную прогулку для восстановления.

Ношение тяжелых вещей или ходьба в гору могут помочь вам быстрее достичь своих целей в фитнесе, добавила она.

"Интервальная тренировка продолжит сжигать больше калорий после тренировки из-за физиологического эффекта, который называют чрезмерным потреблением кислорода после тренировки или EPOC. EPOC иногда называют "эффектом дожигания", — пояснила Миклас.

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Старое правило, согласно которому 3500 калорий равны половине кг жира, было развенчано в последние годы, поскольку формула не учитывает обмен веществ и состав тела человека — но чтобы похудеть, нужен дефицит калорий.

"Сочетание физических упражнений со здоровой диетой эффективнее простого ограничения калорий. Упражнения могут помочь вам сохранить и увеличить мышечную массу тела, что приводит к большему сжиганию калорий в день", — отметила эксперт.

Несмотря на то, практикуете ли вы интервальные тренировки или нет, ходьба является эффективной стратегией снижения веса, что имеет преимущества для здоровья, такие как снижение АД, улучшение настроения, увеличение прочности костей и улучшение пищеварения, сообщает Good Housekeeping.

Напомним, мужчина, который более 2 лет проходил 20 тысяч шагов в день, поделился главными уроками. Он многому научился.

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