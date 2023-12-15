Эксперт по долголетию рекомендует обязательно есть этот суп на завтрак, и вот почему

Чтобы долго жить нужно правильно завтракать. Такую рекомендацию дал Дэн Бюттнер, американский научный сотрудник National Geographic, являющийся обладателем трех рекордов Гиннеса по езде на велосипеде на выносливость. Также он автор бестселлеров по версии New York Times с долголетия. Рассказываем, какой именно нужно есть суп каждое утро, чтобы долго жить, ссылаясь на издание Eatingwell.

Какой суп нужно есть на завтрак, чтобы долго жить: рекомендация эксперта по долголетию

Дэн Бюттнер заявил, что для того, чтобы долго жить, нужно каждое утро съедать тарелку горячего овощного супа минестроне. В публикации говорится, что Бюттнер много лет подряд начинает свой день с этого супа. Ибо он обнаружил, что самая старая в мире семья, проживающая на Сардинии, каждый день ест именно это блюдо.

Чем полезен овощной суп? Минестроне не только вкусный и сытный, он также имеет множество преимуществ. В нем содержится много клетчатки растительного происхождения. Все составляющие супа крайне питательны, потому что здесь собрано много овощей. Такой суп недорог,ой поскольку овощи стоят копейки. А еще в минестроне можно добавлять даже части овощей, которые обычно выбрасываются.

Как готовить суп минестроне: советы от Дэна Бюттнера

Если вы не едите суп на завтрак, его можно есть к обеду и ужину, от этого вреда не будет.

Суп минестроне можно готовить из любых овощей, которые есть под рукой или которые вам больше всего нравятся. Например, картофель можно заменить бататом, а нут – фасолью.

Чтобы сэкономить свое время, следует готовить сразу на несколько дней вперед. Суп можно хранить в морозилке, поделив его на порции, и разогревать, когда потребуется.

В блюдо лучше добавлять немного жира растительного или животного происхождения. Это может быть авокадо, сыр пармезан, оливковое или сливочное масло. Также в суп следует класть мясо курицы или индейки, это прекрасный источник белков животного происхождения.

Для приготовления минестроне вместо воды используйте овощной бульон, так будет гораздо вкуснее. К тому же супы на основе овощного бульона способствуют гидратации организма. Поэтому это идеально подойдет для тех, кому тяжело пить воду в течение дня.

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