Эксперт предупреждает: проверьте свои простыни и подушки утром на наличие симптомов рака

Как отмечают врачи, этот признак чаще всего встречается у пациентов с раком костей. Сипмтомы говорят сами за себя.

Как и с какой-либо другой серьезной болезнью, чем раньше пациент заметит симптомы рака, тем быстрее он сможет начать лечение. Однако некоторые симптомы часто принимают за признаки других проблем со здоровьем. Одним из таких симптомов, считают эксперты в материале Express, является ночное потоотделение. На него редко обращают внимание, особенно летом.

По словам Аббаса Канани, являющегося фармацевтом онлайн-аптеки Chemist Click Online Pharmacy, рассказал, что если утром человек ощущает на своих подушках и простынях признаки чрезмерного потоотделения, это может быть симптомом рака костей. Он также объяснил, что это происходит из-за инфекции. Рак вызывает иммунный ответ в организме, что приводит к высвобождению воспалительных веществ, влияющих на систему регуляции температуры тела и приводящих к чрезмерному потоотделению.

Высокая температура может появиться и в результате инфекции, тело потеет, пытаясь ее снизить.

Изменение уровня гормонов также может повлечь за собой приливы и потливость. Гормональные уровни могут изменяться из-за рака или лечения от него.

Как узнать, что вы потеете излишне

Канани также добавил, что бывает трудно определить, связано ли потоотделение с раком или с другим заболеванием. Поэтому он указывает, что важно понять — хотя рак костей и связан с чрезмерным потоотделением, это не самый распространенный признак.

В частности, ночная потливость может быть связана с определенными видами рака, такими как лимфома, но она может быть вызвана и другими факторами или состояниями. Если потливость действительно избыточна, то к утру подушки и простыня становятся настолько влажными, что на них больше невозможно спать.

Рак костей: сиптом ночного потоотделения.

Хотя чаще всего ночное потоотделение появляется именно у пациентов, страдающих раком костей, оно также может быть связано с поздней стадией любого рака.

Другим важным признаком Канани называет стойкую боль в костях. Вначале эта боль может быть периодической, но позже прогрессирует к постоянному и достаточно сильному. Часто он усиливается ночью или во время активного движения.

Над костью появляется отек, покраснение, воспаление, которые затрудняют движение, особенно если она расположена вблизи сустава. Кость также становится более хрупкой, легко ломается.

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