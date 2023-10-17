Эксперты назвали 5 изменений в организме после отказа от алкоголя на 30 дней

Воздержание от употребления алкоголя даже в течение 30 дней может принести массу преимуществ для физического и психического здоровья.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), умеренным употреблением считают две порции алкоголя в день или меньше для мужчин и одна порция алкоголя или меньше для женщин.

Об этом пишет nypost.com.

Согласно источнику, пьянство определяется как пять или более порций алкоголя за один раз (продолжительностью от двух до трех часов) для мужчин и четыре или более порций алкоголя за один раз для женщин.

Также читайте Пить или не стоит: безопасная доза алкоголя

Чрезмерное употребление алкоголя может надолго привести к тому, что вы будете чувствовать себя далеко не идеально, а жестокое похмелье часто будет сопровождать веселую вечеринку.

Эксперты считают, что для того чтобы улучшить свое физическое и психическое состояние, 30-дневный перерыв в употреблении алкоголя может принести много пользы для здоровья.

Вот пять улучшений, связанных со здоровьем, которые можно увидеть, если провести месяц без спиртного.

Улучшение здоровья печени

Употребление алкоголя может увеличить риск развития многих заболеваний. Одним из них является заболевание печени. Регулярное употребление алкоголя отрицательно влияет на печень. Если отказаться от питья, печень получит возможность восстановиться и улучшить свою функцию. Даже 30 дней трезвости могут значительно улучшить функцию этого органа.

Лучший ночной сон

Отсутствие употребления алкоголя приводит к улучшению сна, а хороший сон приводит к улучшению общего состояния здоровья. Если алкоголь употребляется незадолго до того, как вы ложитесь спать, то качество сна может быть нарушено. Потеря качественного сна приведет к ощущению сонливости на следующий день. Как только алкоголь будет исключен из повестки дня, цикл сна начнет восстанавливаться, и вы станете бодрее утром.

Снижение веса

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к увеличению веса, поэтому при отказе наблюдается обратное. Алкоголь замедляет обмен веществ и очень калорийный (особенно очень сладкие напитки). Эти два фактора затрудняют похудение при регулярном употреблении. Выключение его из рациона может помочь похудеть.

Улучшение пищеварения

Бывало ли у вас когда-нибудь расстройство желудка после употребления спиртного? Испытывали ли кислотный рефлюкс? Так же, как употребление алкоголя может вызвать воспаление печени, оно также может вызвать воспаление слизистой желудка.

Улучшение работы мозга

Тридцать дней без алкоголя могут значительно улучшить работу мозга и общее настроение. Алкоголь наносит вред мозгу и может нанести краткосрочные повреждения, такие как неправильное принятие решений, и долгосрочные повреждения, такие как проблемы с памятью. Пьянство может сильно повлиять на настроение. Предоставление мозгу передышки может помочь улучшить его работу и, возможно, предотвратить проблемы памяти в будущем, которые могут быть связаны с употреблением алкоголя.

Напомним, медики предупредили об опасных вирусных болезнях в Украине. Врачи призывают вакцинироваться от коронавируса и гриппа.

Читайте также: