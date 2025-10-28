Эксперты назвали два симптома рака, которые проявляются ночью: их нельзя игнорировать

Симтомы рака могут проявляться ночью / © Credits

Реклама

Эксперты по здравоохранениюпризывают людей не игнорировать два ночных симптома, поскольку они могут быть предупреждающими признаками смертельной болезни. Как отмечают специалисты, регулярное появление этих непонятных проблем ночью может сигнализировать о развитии рака.

Об этом пишет The Mirror.

Специалисты крупнейшей в мире независимой организации «Cancer Research UK», которая занимается исследованием рака, рассказали о двух неочевидных симптомах, которые могут быть неочевидными признаками опасного заболевания — это чрезмерная потливость и бессонница.

Реклама

Сильное ночное потоотделение

Эксперты отмечают, что незначительная потливость ночью — это норма. Она может возникать из-за высокой температуры в комнате или из-за тепла вашего партнера.

Однако, если вы заметили чрезмерную потливость во время сна или непонятную лихорадку, специалисты настоятельно советуют обратиться к врачу. Это важно, поскольку такие симптомы могут быть связаны с некоторыми видами рака (например, лимфомой), хотя часто это также является побочным эффектом лекарств или инфекций.

Бессонница

Бессонница (проблемы со сном) — это когда вам трудно заснуть, спать ночью или же вы просыпаетесь очень рано. Британская Национальная служба здравоохранения утверждает, что почти каждый третий из нас имел подобные проблемы в жизни.

Это может быть связано с множеством причин, таких как: стресс, тревога, травмы или болезни. Организация «Cancer Research UK» отмечает, что бессонница может сигнализировать о раке. В то же время проблемы со сном могут быть побочным эффектом лечения или психологического состояния после установления диагноза.

Реклама

Бессонница может сигнализировать об опасной болезни / © Фото из открытых источников

«Если у вас часто возникает бессонница — это изрядно может мешать вашей повседневной жизни. Без качественного сна вы будете чувствовать сильную усталость, раздражительность, иметь низкий уровень энергии и иметь плохую концентрацию, что затрудняет выполнение повседневных дел», — подчеркивают эксперты.

В то же время специалисты «Cancer Research UK» отмечают, что симптомами рака могут быть:

хроническая усталость;

необъяснимое кровотечение или образование синяков;

длительная слабость;

стремительная потеря веса;

появление уплотнений или шишек на теле.

Если у вас возникли какие-либо непонятные симптомы, эксперты советуют немедленно обратиться к семейному врачу. Они отмечают, что ранняя диагностика значительно увеличивает шансы на успешное лечение.

Ранее специалисты рассказали, как одна утренняя привычка может влиять на наш мозг. По словам экспертов, она может уменьшить риск появления инсульта.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.